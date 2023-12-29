Του Αντώνη Αντζολέτου

Το πιο εύκολο πράγμα στην πολιτική είναι η «μπάλα» να μεταπηδήσει από το ένα «τερέν» στο άλλο. Αυτό θα γίνει σε λίγες εβδομάδες όταν η κυβέρνηση θα προωθήσει το νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Θα ψηφιστεί μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εργάζεται πυρετωδώς προς αυτή την κατεύθυνση και η πορεία των πραγμάτων είναι προδιαγεγραμμένη. Η συζήτηση πριν και αφού πάει στη Βουλή θα περάσει αυτόματα στην κοινωνία και πολύ περισσότερο στο φοιτητικό κίνημα και στη νεολαία.

Οι δύο κοινοβουλευτικές δυνάμεις που θα επιχειρήσουν να πρωταγωνιστήσουν σε αυτό το πεδίο με διακριτές ωστόσο κινήσεις, πρωτοβουλίες και οπτικές είναι το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά. Η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας τα τελευταία χρόνια έχει ανεβάσει κατακόρυφα τα ποσοστά της στα Ανώτατα Ιδρύματα. Κατά την ίδια, άλλωστε κατέχει την πρωτιά για δυο συνεχόμενες χρονιές, χωρίς ωστόσο αυτό να αναγνωρίζεται από τη ΔΑΠ, την παράταξη που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Όπως και να έχει το σήμα που θα δοθεί από το ΚΚΕ αναμένεται να συσπειρώσει περισσότερο τις δυνάμεις του. «Πρόκληση» και «επίθεση στα δικαιώματα της νεολαίας» χαρακτηρίζει το κομμουνιστικό κόμμα το σχέδιο της κυβέρνησης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Όπως έχει επισημανθεί από τον Περισσό σε ανακοίνωσή του οι κυβερνητικές ανακοινώσεις «χτυπούν την αξία του πτυχίου, ενισχύουν την εμπορευματοποίηση της παιδείας, ενώ η πρόσβαση στην πανεπιστημιακή μόρφωση κρίνεται ακόμα περισσότερο από το πορτοφόλι κάθε οικογένειας». Θα είναι μια μάχη από την οποία ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα επιχειρήσει να κερδίσει επιπλέον πόντους παγιώνοντας το κόμμα σε διψήφια δημοσκοπικά ποσοστά και απειλώντας την τρίτη θέση του ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια δυναμική στάση έχει κρατήσει έως τώρα και η Νέα Αριστερά που βλέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ως την καλύτερη ευκαιρία να συναντηθεί με το ριζοσπαστικό κομμάτι της νεολαίας που ψάχνει πολιτική στέγη. Τα κορυφαία στελέχη της σε δημόσιες τοποθετήσεις τους έχουν καλέσει ήδη σε «μέτωπο ανυπακοής στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης». Τονίζουν πως δεν θα πρέπει να περάσει η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. «Να ηττηθεί ο ιδεολογικός πυρήνας της κυβέρνησης της Δεξιάς που σε κάθε πρόβλημα βλέπει ως λύση την ιδιωτικοποίηση και την κατεδάφιση των δημόσιων υποδομών», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Θα υπάρξει κάποια διαφορετική στάση από τον ΣΥΡΙΖΑ; Στην Κουμουνδούρου ακόμα και τα χρόνια της εξουσίας αναζητούσαν τον τρόπο να δημιουργήσουν μια ισχυρή φοιτητική παράταξη, αλλά ποτέ δεν τα κατάφεραν. Ο Στέφανος Κασσελάκης σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους πριν τα Χριστούγεννα ήταν ξεκάθαρος πως δεν πρόκειται να στηρίξει το νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση. Επισημαίνουν πως μοναδικός τους στόχος είναι η ενίσχυση της δημόσιας παιδείας. Έχουν ήδη ακουστεί διαφορετικές φωνές από βουλευτές που, όμως έχουν ανασκευάσει λίγες ώρες μετά μέσω άλλων τοποθετήσεων. Είναι γεγονός πως μέχρι στιγμής έχουν εστιάσει περισσότερο στις προθέσεις της κυβέρνησης σε σχέση με ιδιωτικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης. Ο τομέας Παιδείας ήταν πιο καθαρός με το «όχι» που είπε στο προωθούμενο νομοσχέδιο.

Στο ΠΑΣΟΚ έχουν αποφασίσει να τηρήσουν στάση αναμονής. Στην περίπτωση που αποφασίσουν να στηρίξουν το νομοσχέδιο οι αριστερές δυνάμεις είναι αποφασισμένες να του επιτεθούν τοποθετώντας το στο «μπλοκ» των συντηρητικών δυνάμεων. Μήπως στη Χαριλάου Τρικούπη επιθυμούν να μη κόψουν τους δεσμούς με το κεντροδεξιό ακροατήριο επιχειρώντας να διεισδύσουν πιο πολύ στα «χωράφια» της γαλάζιας παράταξης; Σε κάθε περίπτωση περιμένουν να δουν το νομοσχέδιο στο σύνολό του διευκρινίζουν, όμως πως ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των συγκεκριμένων ιδρυμάτων είναι όρος απαράβατος προκειμένου να ψηφίσουν «υπέρ». «Αν ιδρυθεί ένα μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο στα πρότυπα των ευρωπαϊκών και αμερικανικών πανεπιστημίων, το ΠΑΣΟΚ δεν θα σταθεί εμπόδιο, αλλά εάν η Ν.Δ. φέρει κάτι, το οποίο υπονομεύει το δημόσιο και κάνει τα πτυχία εμπόριο μέσω μιας ιδιωτικής και κερδοσκοπικής αγοράς χωρίς κριτήρια, τότε θα είμαστε αρνητικοί», έχει δηλώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα συμβαδίσει με αυτή την άποψη η ΠΑΣΠ που παραμένει μια παραδοσιακή δύναμη στο φοιτητικό κίνημα; Οι επόμενες ημέρες οι ζυμώσεις σε φοιτητικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους, καθώς και τα ραντεβού που θα γίνουν μεταξύ του κ.Πιερρακάκη και των κομμάτων θα είναι πολύ σημαντικά.

