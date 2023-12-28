Συλλυπητήρια της ΝΔ για απώλεια πρώην βουλευτή Φλώρινας Χαράλαμπου Μποντζίδη

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία για την απώλεια του πρώην βουλευτή του κόμματος στη Φλώρινα, Χαράλαμπου Μποντζίδη.

"Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή του κόμματος Χαράλαμπο Μποντζίδη" επισήμανε η ΝΔ και προσέθεσε:

"Γεννήθηκε το 1950 στη Φλώρινα, σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός και Οικονομολόγος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές σε Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδήμαρχος Φλώρινας (1979-1986) και εκλέχτηκε βουλευτής Φλώρινας στις εκλογές του 1990. Σε όλη τη διαδρομή του, ο Χαράλαμπος Μποντζίδης υπηρέτησε με συνέπεια την Παράταξη και την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Φλώρινα.Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια".

