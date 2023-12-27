«Ο Ζακ Ντελόρ, ένας από του πρωτεργάτες της ευρωπαϊκής ενοποίησης, άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης με αφορμή τον θάνατο του «αρχιτέκτονα» της ΕΕ και «πατέρα του ευρώ».

«Υπογράμμιζε την ανάγκη για εμβάθυνση και υποστήριξε την «πρωτοβουλία Σπινέλι για την ομόσπονδη Ευρώπη.

Αναγνώριζε, από τις απαρχές του κοινού νομίσματος, εμφατικά και προφητικά, τις αδυναμίες που αναφάνηκαν και στην κρίση της περασμένης δεκαετίας. Ανέδειξε την ανάγκη για την εκ νέου οικοδόμηση οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Ήταν ο εμπνευστής και υλοποιητής της ιδέας της συνοχής, και δικαίως συνέδεσε το όνομά του με τη στήριξη χωρών του νότου.

Η απώλειά του, ας γίνει μια διαρκής υπόμνηση για τις προοδευτικές δυνάμεις.

Η εμβάθυνση της ενοποίησης και η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, είναι όροι επιβίωσης του οράματος για το κοινό μέλλον των ευρωπαϊκών λαών.

Αλλιώς η απειλή του εθνικισμού και της αναδίπλωσης, αλλά και οι προτεραιότητες άλλων δυνάμεων, θα οδηγήσουν στο αδιανόητο», καταλήγει ο κ. Κασσελάκης.

