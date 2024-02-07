Για τα 550 καινούρια λεωφορεία που θα κινούνται φέτος και του χρόνου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μίλησε στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Υποδομών και μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας.

Σημείωσε ότι ήδη τρέχει ο διαγωνισμός για 140 ηλεκτρικά λεωφορεία στην Αθηνά και 110 στη Θεσσαλονίκη, τα οποία Απρίλιο- Μάιο θα είναι στη διάθεση του πολίτη. Παράλληλα, είπε, τρέχει διαγωνισμός για 300 λεωφορεία φυσικού αερίου στην Αττική.

Ο υπουργός εξήγησε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα κινούνται περισσότερα λεωφορεία στους δρόμους καθώς στόχος είναι να ανανεωθεί ο στόλος των λεωοφρείων, σημειώνοντας ότι από τον υπάρχοντα στόλο στην Αθήνα για παράδειγμα το 39% δεν έχει προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ.

Για τα λεωφορεία του αεροδρομίου ο υπουργός ανέφερε ότι από Μάρτιο του 24 οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τραπεζικές κάρτες και κινητά για να εκδίδουν εισητηρια, και αυτό μέχρι τέλος του έτους θα επεκταθεί σε όλη την Αττική.

Σχετικά με τα μέσα σταθερής τροχιάς ο κ Σταϊκουρας τόνισε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ανάταξης 14ων συρμών της γραμμής 1 του μετρό, με παράδοση των συρμών μέχρι τον Φεβρουάριο του 25 και 7 συρμών στη γραμμή 3, παράλληλα με τα έργα που γίνονται για τη δημιουργία τς γραμμής 4.

Ο υπουργός έκανε ειδική αναφορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο, λέγοντας ότι ενισχύεται το υπάρχον δίκτυο ενώ ο στόχος είναι να συνθεθει ο σιδηρόδρομος με τα λιμάνια της χώρας, όπως του Λαυρίου, της Πάτρας, της Αλεξανδρούπολης, της Θεσσαλονίκης

Σημείωσε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τα έργα αναβάθμισης του Προαστιακού στη Δυτική Αττική με ορίζοντα ολοκλήρωσης των έργων το τέλος του 2025.

Αναφερόμενος στο κόστος της μόνιμης αποκατάστασης των υποδομών - δρόμων, σιδηροδρομικού δικτύου και σχολείων - στη Θεσσαλία, τόνισε ότι το κόστος ανέρχεται σε 1, 4 δις ευρώ εκ των οποίων τα 600 εκατ θα προέρθουν αποι το ταμείο Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, και μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα που αφορούν το συγκεκριμένο ποσό.

Για τα υπόλοιπα, ανέφερε, είμαστε σε συζήτηση με το υπουργείο Οικονομικών, ώστε να κατανεμηθούν οι πόροι τα επόμενα έτη

Είπε επίσης ότι βάσει του σχεδίου, μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχουν τελειώσει οι διαγωνισμοί και θα έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των έργων

Ο υπουργός έκανε ειδική αναφορά στο κυκλοφοριακό πρόβλημα στον Κηφισό, σημειωνοτνας ότι είναι σε εξέλιξη άσκηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Περιφέρεια και θα υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα το επόμενο διάστημα. Τόνισε ότι δεν είναι εύκολο εγχείρημα, καθώς αποτελεί συνδιασμό πολλών παραγόντων. Ανέφερε ότι υπάρχει οδηγία από τον πρωθυπουργό να βρεθεί η βέλτιστη λύση. Ανέφερε ως παράδειγμα ότι ο Κηφισός έχει πολλές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να μετακινηθούν σε άλλες τοποθεσίες

Σχετικά με την ηλεκτροκίνηση, έκανε γνωστό ότι το περασμένο έτος αγοράστηκαν 15. 219 οχήματα ηλεκτρικά ή υβριδικά, δηλαδή ποσοστό 11, 3% του συνόλου, αριθμός διπλάσιος από την περασμένη χρονιά

Σημείωσε ότι το υπουργείο αναζητά πόρους και εκτίμησε ότι από τον Μάιο περίπου θα ξεκινήσει το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά 3, ωστόσο - επανέλαβε- πρέπει να δούμε τους διαθέσιμους πόρους που θα έχουμε

