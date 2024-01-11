ΟΑΣΑ: Επιβιβάσεις στα ΜΜΜ με χρήση τραπεζικών καρτών

Προ των πυλών η πιλοτική εφαρμογή χρήσης τραπεζικών καρτών και smartphones για επιβιβάσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του ΟΑΣΑ και του αναδόχου του έργου HST A.E., μέλος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, για την τεχνολογική αναβάθμιση του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ), οι Συγκοινωνίες Αθηνών φέρνουν νέα εποχή στις παρεχόμενες υπηρεσίες μετακίνησης προς το επιβατικό κοινό.

Οι νέες εφαρμογές αναβάθμισης του ΑΣΣΚ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, επιτρέπουν τη χρήση τραπεζικών καρτών και κινητών συσκευών για τις μετακινήσεις με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας του Οργανισμού (μετρό, τραμ, λεωφορεία, τρόλεϊ) και παρέχουν στο σύστημα τη δυνατότητα υποστήριξης MaaS (Mobility as a Service), για διασύνδεση με εφαρμογές συνεργατών κινητικότητας όπως ταξί, ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά ποδήλατα, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, κτλ.

Ειδικότερα, η εναλλακτική δυνατότητα χρήσης τραπεζικής κάρτας ανέπαφων συναλλαγών για κάθε επιβίβαση σε ΜΜΜ, αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης των υπηρεσιών των Συγκοινωνιών Αθηνών, με σημαντικά οφέλη στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Οι επιβάτες, εκτός από ATH.ENA Ticket ή ATH.ENA Card, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τραπεζική κάρτα, ακόμα και αν είναι ενσωματωμένη, μέσω κάποιου App, στο κινητό τους τηλέφωνο.

Τα άμεσα οφέλη για τον επιβάτη

Με την εφαρμογή της χρήσης τραπεζικών καρτών για την επιβίβαση στα ΜΜΜ, το επιβατικό κοινό δεν θα χρειάζεται:

Να προμηθευτεί εισιτήριο μέσω των εκδοτηρίων ή των εκδοτικών μηχανημάτων (ΑΜΕΚ).

Να γνωρίζει τα διαθέσιμα προϊόντα μετακίνησης για να επιλέξει το κατάλληλο. Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να αναλύσει τα δεδομένα μετακίνησης και η χρέωση στην τραπεζική κάρτα θα είναι ανάλογη με τις διαδρομές, με επιλογή της βέλτιστης. Μια εξαιρετικά χρηστική λειτουργία για τους επιβάτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα μετακινήσεων της Αθήνας, όπως οι επισκέπτες από άλλες πόλεις και οι τουρίστες.

Να αναζητήσει σημεία πώλησης, προκειμένου να μετακινηθεί με τα ΜΜΜ.

H α' φάση της υλοποίησης θα εφαρμοστεί στα οχήματα των γραμμών λεωφορείων Express Αεροδρομίου, έως το τέλος Μαρτίου 2024, ενώ το σύνολο των εφαρμογών θα είναι διαθέσιμο στους επιβάτες έως το τέλος του έτους 2024.

«Η υλοποίηση των νέων εφαρμογών, εντάσσεται στις ευρύτερες δράσεις του Ομίλου ΟΑΣΑ με την HST AE, για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και προσβάσιμου συστήματος μετακίνησης με την υιοθέτηση σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών που βελτιώνουν τις παρεχόμενες συγκοινωνιακές υπηρεσίες, έχει ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και τη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών της Αττικής» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Γιώργος Σπηλιόπουλος, δήλωσε «Ο ΟΑΣΑ με την τεχνολογική αναβάθμιση του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ), προστίθεται στους ευρωπαϊκούς μητροπολιτικούς φορείς αστικών συγκοινωνιών (Λονδίνο, Λισσαβώνα, Βρυξέλλες, κ.α.) που έχουν εισάγει βέλτιστες πρακτικές των έξυπνων πόλεων. Η νέα προηγμένη εφαρμογή ανέπαφων συναλλαγών για κάθε επιβίβαση σε ΜΜΜ αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ, βελτιώνει σημαντικά την εμπειρία των επιβατών, καθώς δεν θα απαιτείται έκδοση εισιτηρίων, συμβάλλοντας θετικά στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Οργανισμού».

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της HST ΑΕ, Δρ. Αλέξανδρος Καρυωτάκης δήλωσε τόνισε «Σε μία εποχή που τεχνολογικά εξελίσσεται δυναμικά, η κατεύθυνση προς την ψηφιακή καινοτομία με εγχώρια προστιθέμενη αξία αποτελεί στρατηγική επιλογή της HST και της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η οποία από το 2014 συμμετέχει σε ένα υψηλής τεχνολογίας Έργο, συμβάλλοντας ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας.

Με την τεχνολογική αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος, σε ένα από τα πλέον πιο σύγχρονα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και «ανοιχτό» σύστημα συλλογής κομίστρου τεχνολογίας αιχμής, διευρύνεται το φάσμα των επιλογών μετακίνησης, βελτιώνοντας την ποιότητα και το επίπεδο εξυπηρέτησης που θα προσφέρεται στους επιβάτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

