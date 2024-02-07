Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρο Ρουσόπουλο

Με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρο Ρουσόπουλο συναντήθηκε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον κ. Ρουσόπουλο για την εξαιρετικά τιμητική για την Ελλάδα εκλογή του στον ευρωπαϊκό οργανισμό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Πηγή: skai.gr

