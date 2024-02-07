Μήνυση για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε σε βάρος του προέδρου του κόμματος "Σπαρτιάτες" Βασίλη Στίγκα ο ανεξάρτητος βουλευτής Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς.

Αντικείμενο της μήνυσης του ανεξάρτητου βουλευτή αποτελούν όσα δήλωσε ο μηνυόμενος ότι κατέθεσε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο κ. Στίγκας κατέθεσε τον περασμένο Νοέμβριο στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, στο πλαίσιο της έρευνας με αφορμή δηλώσεις του περί εκβιασμών κλπ εντός του κόμματος.

Σε δηλώσεις του, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κ. Κατσιβαρδά, Βασίλης Καπερνάρος τόνισε ότι υπέβαλαν αίτημα να κληθεί εκ νέου σε κατάθεση ο κ. Στίγκας, το οποίο ωστόσο απερρίφθη. Ο μηνυτής, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από τους "Σπαρτιάτες" πριν λίγο καιρό, δήλωσε πως «είναι μόνο η αρχή, θα ακολουθήσει χιονοστιβάδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

