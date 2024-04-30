Σκληρή επίθεση στον πρωθυπουργό για την υποβάθμιση της Δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου, εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στη συνεδρίαση για την ενοποίηση των δικαστηρίων και την αναδιάρθρωση του δικαστικού χάρτη.

Ξεκινώντας ανέφερε: "Η Δικαιοσύνη μπαίνει στο επίκεντρο της συζήτησης. Η Δικαιοσύνη στη χώρα, βρίσκεται στη μεγαλύτερη κρίση, το 70% των πολιτών αμφισβητεί την αξιοπιστία της. Με το νομοσχέδιο δεν έχουμε δικαστικό αλλά διχαστικό χάρτη, καθώς διχάζονται οι Περιφέρειες. Το νομοσχέδιο θέτει σε περιττό κόστος πολίτες και επιχειρήσεις. Δημιουργεί μία Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Διαμορφώνονται πολίτες δικηγόροι και δικαστικοί δύο ταχυτήτων. Είπε ο πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα είναι πρώτη σε αριθμό δικαστών, όμως παρέλειψε να πει ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία στην επένδυση στη Δικαιοσύνη. Έχουμε τους περισσότερους δικαστές αλλά τους λιγότερους πόρους και τους λιγότερους δικαστικούς υπαλλήλους. Το νομοσχέδιο δεν λύνει κανένα από τα προβλήματα της Δικαιοσύνης".

Στρέφοντας τα πυρά του κατά του πρωθυπουργού, είπε ότι "είναι ντροπή να συνδέεται την πολιτική σας με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ένας πρωθυπουργός που τον κατηγορούν τέσσερις μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί για παραβιάσεις του κράτους δικαίου και βαρύνεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών, της διαρροής προσωπικών δεδομένων και των Τεμπών, είναι ντροπή να εμφανίζεται σαν μεγάλος μεταρρυθμιστής".

Επιστρέφοντας στο νομοσχέδιο, είπε ότι "συνηγορεί υπέρ των μεγάλων δικηγορικών γραφείων και των εταιρειών σε βάρος των δικηγόρων, και κυρίως των νέων".

Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι "ξεχασε την υπόθεση των Τεμπών και το σχέδιο συγκάλυψης" και πρόσθεσε ότι "η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μπλοκάρει την απόδοση δικαιοσύνης, παρότι το σχετικό αίτημα ήλθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα η κυβέρνηση στράφηκε εναντίον της Ευρωπαίας εισαγγελέως".

Γενικεύοντας υποστήριξε: "Η κυβέρνηση έχει χάσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να σβήσει από τη μνήμη της τα χειροκροτήματα στον κ. Καραμανλή κατά την συζήτηση στην Βουλή για τα Τέμπη. Αλλά η ντροπή συνεχίζεται: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι αν κάτι θα άλλαζε θα ήταν η διαχείριση της επικοινωνίας και ότι υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας για το μπάζωμα-ξεμπάζωμα. Εννοεί ότι υπάρχει λάθος στο σχέδιο προπαγάνδας της κυβέρνησης. Τώρα που η εισαγγελέας Εφετών μεταφέρει στον 'Αρειο Πάγο τη διερεύνηση για τέσσερα πολιτικά πρόσωπα, τι θα κάνει η κυβέρνηση; Είναι θεωρίες συνωμοσίας κι αυτά; Είναι για τα μπάζα η εισαγγελική παραγγελία που θα έλθει στην Βουλή;".



Ο κ. Φάμελλος μίλησε για "αυθαίρετη επέμβαση στον χώρο του εγκλήματος με την μεταφορά χωμάτων" και πρόσθεσε: "Θα επιτρέψετε στην Βουλή να το διερευνήσει ή θα το απορρίψετε για να αθωώσετε τον κ. Τραντόπουλο;".

Γενικεύοντας, υποστήριξε ότι "οι κυβερνητικές επιλογές έχουν φέρει πλήγματα στο κράτος δικαίου" και επικαλέστηκε τις εκθέσεις τεσσάρων μεγάλων οργανισμών που μιλάνε για παραβιάσεις του κράτους δικαίου και των ατομικών ελευθεριών στην χώρα μας.

Έκανε αναφορά στην διαρροή προσωπικών δεδομένων των Ελλήνων του εξωτερικού: "Είστε το μόνο ευρωπαϊκό κόμμα που αναγνώρισε ότι χρησιμοποίησε παράνομα τα προσωπικά δεδομένα πολιτών για λόγους ψηφοθηρίας. Έχουμε ένα βεβαιωμένο κομματικό σκάνδαλο με προσωπικά δεδομένα. Ρωτήσαμε, γιατί όμως η κ. Κεραμέως δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε ΕΔΕ; Δεν έχουμε λάβει απάντηση. Εμείς καταθέσαμε να έλθει η κ. Κεραμέως στη Βουλή για να δώσει απαντήσεις και να μας πει τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών".

Υποστήριξε ότι "τα στοιχεία της επιστολικής ψήφου δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Οι 50.000 εγγραφές Ελλήνων του εξωτερικού δεν είναι ενθαρρυντικό και είναι πιθανό να συνδέεται με την έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς το υπουργείο".

Γενικεύοντας σημείωσε πως "με τις επιλογές της κυβέρνησης μεγαλώνει η απαξίωση της κοινωνίας" και αναφέρθηκε στα "ψέματα του κ. Φλωρίδη για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες σε σχέση με την απόδοση δικαιοσύνης στο Μάτι. Το κάνετε για κομματικό καιροσκοπισμό και για συμψηφισμό με άλλες υποθέσεις. Διαψεύδω κατηγορηματικά ότι η ετυμηγορία για το Μάτι συνδέεται με την αλλαγή των κωδίκων του 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ. Στους κώδικες κατάργησε την εξαγορά, ενώ οι επόμενοι κώδικες Φλωρίδη έχουν ξαναφέρει την εξαγορά. Εμείς καταργήσαμε την εξαγορά το 2019. Είπε ο κ. Μητσοτάκης να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Συμφωνούμε να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η Ρένα Δούρου δεν επικαλέστηκε καμία ασυλία και ζήτησε επιτάχυνση της διαδικασίας. Ας κάνουν το ίδιο και οι κ.κ. Καραμανλής, Κακαγιάννης και Τριαντόπουλος".

Συνεχίζοντας την επίθεση στον πρωθυπουργό ανέφερε: "Ο πρωθυπουργός είπε ότι θα έλθει να συζητήσει για την ακρίβεια μετά το Πάσχα και αφού θα έχουν πληρώσει οι καταναλωτές. Το αίτημα το δικό μας έχει κατατεθεί από τις 15 Μαρτίου. Ο πρωθυπουργός, επτά εβδομάδες κρύβεται, και επειδή κρύβεται, το μετατρέψαμε το αίτημα σε προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Βουλή. Ο πρωθυπουργός είπε ότι 'κάποτε οι τιμές θα υποχωρήσουν, αλλά οι αυξήσεις στους μισθούς θα παραμείνουν'. Αυτό το λέμε 'ζήσε Μάη μου'".

Κλείνοντας, ο κ. Φάμελλος είπε ότι με τις πολιτικές της κυβέρνησης υποβαθμίζεται συνολικά η χώρα. Ο πολίτης θέλει γρήγορη και με διαφάνεια πρόσβαση στην Δικαιοσύνη. Με το νομοσχέδιο περιορίζεται η πρόσβαση, ενώ με τα σκάνδαλα η Δικαιοσύνη υποβαθμίζεται".

Ο κ. Φάμελλος κάλεσε και τους δικαστικούς να υψώσουν την φωνή τους, "να δώσουμε τη μάχη ενάντια στην προσπάθεια χειραγώγησης και φίμωσης της Δικαιοσύνης. Η φθορά του θεσμού προκαλεί φθορά της κοινωνίας και της Δικαιοσύνης". Τέλος σημείωσε ότι "απαιτείται ένα δημοκρατικό κίνημα και ένα μήνυμα ανατροπής που θα δώσουν οι ευρωεκλογές".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

