Αμετανόητος για την απόφασή του να ακυρώσει τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη λόγω των δηλώσεών του για επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα εμφανίστηκε στη βρετανική Βουλή ο Ρίσι Σούνακ, παρά τη χειρονομία επαναπροσέγγισης του υπουργού Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.



Ο Βρετανός πρωθυπουργός άφησε αιχμές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ισχυριζόμενος ότι ήταν «ξεκάθαρο ότι σκοπός της συνάντησης (των δυο ηγετών) δεν θα ήταν τα σημαντικά θέματα, αλλά να αναθερμανθούν ζητήματα του παρελθόντος».

«Ασφαλώς η (σ.σ βρετανική) κυβέρνηση είναι πάντα έτοιμη να συζητά σημαντικά θέματα ουσίας με συμμαχικές χώρες, όπως η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, και η ενίσχυση της ασφάλειάς μας, αλλά όταν ήταν ξεκάθαρο πως ο σκοπός μιας συνάντησης δεν ήταν να συζητηθούν ουσιαστικά ζητήματα του μέλλοντος, αλλά αντίθετα, (σ.σ ο Μητσοτάκης) να τραβήξει την προσοχή και να αναθερμανθούν θέματα του παρελθόντος, τότε δεν ήταν αρμόζον να γίνει η συνάντηση» ισχυρίστηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο Θανάση Γκαβό.



«Αθετηθήκαν συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις... Όταν οι άνθρωποι δίνουν δεσμεύσεις πρέπει να τις κρατούν» δήλωσε μάλιστα, επιμένοντας ουσιαστικά στο αφήγημα της Ντάουνινγκ Στριτ ότι η ελληνική πλευρά είχε συμφωνήσει να μην τεθεί θέμα επανένωσης των Γλυπτών.

"Η ακύρωση της συνάντησης από τον Σούνακ έδωσε μεγαλύτερη δημοσιότητα στο δίκαιο αίτημά μας"

Ατυχές γεγονός χαρακτήρισε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης την απόφαση του Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει τη συνάντησή τους ενημερώνοντας την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου για τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πάντως, ότι η απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού έδωσε μεγαλύτερη δημοσιότητα στο δίκαιο αίτημα της Ελλάδος για την επιστροφή των Γλυπτών.

"Το αίτημα για τα Γλυπτά προκύπτει από το δίκαιο, την ιστορία και τις οικουμενικές πολιτιστικές αξίες"

Tο αίτημα για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι ένα αίτημα το οποίο προκύπτει από το δίκαιο, από την ιστορία και από τις οικουμενικές πολιτιστικές αξίες τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθείς για τη συνάντησή του με τον Βρετανό ομόλογο του, Ντέιβιντ Κάμερον, κατά την άφιξή του για τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «ανεξάρτητα από αυτό, είναι η πεποίθησή μας ότι οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να είναι καλές και θα εργαστούμε με τον ομόλογό μου προς την κατεύθυνση αυτή». Σε σχέση με την συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, 'Αντονι Μπλίνκεν, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι «είχαμε την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε τις άριστες σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, να επεξεργαστούμε τα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αιχμή της περιφερειακής και της διεθνούς συζήτησης, να οργανώσουμε τα επόμενα βήματά μας τα οποία περιλαμβάνουν και την επίσκεψή μου στην Ουάσιγκτον και βεβαίως να αξιολογήσουμε τη θέση της Ελλάδας, τη δημιουργική θέση της Ελλάδας στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής όπου ως αξιόπιστος παίκτης, η Ελλάδα μπορεί να επιτελέσει έναν σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο». Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό η Συμμαχία να αποδώσει έμφαση και στον Νότο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.