Η δυσαρέσκεια της Αθήνας για το ατόπημα του Βρετανού πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ, εις βάρος της χώρας μας, ακυρώνοντας τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του, είναι δεδομένη και οι διαστάσεις της έχουν μεγενθυθεί και στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, το μήνυμα που απο την πρώτη στιγμή εξέπεμψε η Αθήνα και το Μέγαρο Μαξίμου, προς αποφυγήν γενίκευσης της διπλωματικής κρίσης Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου, είναι ότι δεν θα επιτραπεί στην προσωπική ασέβεια του Βρετανού πρωθυπουργού να δοκιμάσει συνολικά τις ελληνοβρετανικές σχέσεις.

“Δεν πιστεύω ότι μία λανθασμένη κίνηση του Ρίσι Σούνακ θα πρέπει να θέσει σε δοκιμασία τις ελληνοβρετανικές σχέσεις, ούτε το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενών” επαναλάμβαναν σε όλους τους τόνους κυβερνητικά στελέχη, σχολιάζοντας την αιφνίδια εξέλιξη. Και ο λόγος, οι διαχρονικές σχέσεις της χώρας μας με το Ηνωμένο Βασίλειο, με το οποίο έχουμε ιστορικούς δεσμούς και πολυεπίπεδες σχέσεις, συμμαχικές, οικονομικές, διπλωματικές, οι οποίες σαφώς και δεν επιθυμεί η ελληνική πλευρά να διαταραχθούν από την άστοχη στάση του βρετανού πρωθυπουργού, η οποία μάλιστα κρίνεται ότι υποκινείται και από προσωπικές εσωκομματικές σκοπιμότητες.

Αυτό το κλίμα αποτυπώθηκε τόσο από ελληνικής πλευράς όσο και από βρετανικής, κατά τη συνομιλία που είχαν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στο περιθώριο της Συνόδου, ο Έλληνας Υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε με τον Βρετανό ομόλογό του Ντέιβιντ Κάμερον, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, γεγονός που ερμηνεύεται ως προσπάθεια επαναπροσέγγισης μετα τη διπλωματική κρίση και κατευνασμού των αντιδράσεων που ξεσήκωσαν τα αναπάντεχα γεγονότα. Κατά τη διάρκειά της ο κ. Γεραπετρίτης, φέρεται να επεσήμανε τη διαφωνία αρχής που υφίσταται ως προς το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα. Ωστόσο, οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν ότι υφίσταται ανάγκη συνεργασίας για τη διαφύλαξη των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου και την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Άλλωστε τα μηνύματα που έπρεπε να επικοινωνήσει η Αθήνα προς τον Ρίσι Σούνακ και όσους επιχείρησαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις που προκάλεσε τη απρεπής απόφασή του, διατυπώθηκαν ηχηρά τόσο από την ελληνική κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο όμως και από την πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης που έσπευσαν να υπερασπιστούν την εθνική θέση της χώρας μας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενών στον τόπο και τη χώρα όπου ανήκουν.

Η κίνηση του Ρίσι Σούνακ εκλήφθη από την Αθήνα όχι ως προσβολή προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό αλλά προς την Ελλάδα. “Δεν δείχνει σεβασμό όχι μόνο προς τον πρωθυπουργό, γιατί ο πρωθυπουργός εκπροσωπεί μια ολόκληρη χώρα και τις θέσεις της” σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Αντίστοιχες ήταν και οι αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μιλώντας σχεδόν στο σύνολό τους για απαράδεκτη κίνηση Σούνακ, για ένα ζήτημα που αφορά εθνική υπόθεση, πέρα από κομματικές θέσεις και αντιπαραθέσεις.

Η ελληνική πλευρά πάντως εκτιμά ότι η απρέπεια του Ρίσι Σούνακ ως προς ένα μέρος της, είχε αφετηρία και την εσωτερική πολιτική σκηνή της Βρετανίας, με δεδομένο ότι αντιμετωπίζει δημοσκοπική κατάρρευση έναντι των εργατικών του Κιρ Στάρμερ. “Είναι μία διπλωματική απρέπεια των Βρετανών, προφανώς η πίεση από τις δημοσκοπήσεις τον οδήγησαν σε αυτό το “φάουλ”. Εχει πάνω από 20 μονάδες διαφορά το κυβερνών κόμμα από τους εργατικούς” παρατήρησε ο βουλευτής της ΝΔ και διεθνολόγος Τάσος Χατζηβασιλείου.



