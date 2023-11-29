Η Σερβία υποστηρίζει το αίτημα της Ελλάδας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα που εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο, όπως δηλώνει ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Σερβίας στην Αθήνα, Ντούσαν Σπασόγιεβιτς, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Σερβία υποστηρίζει το αίτημα της Ελλάδας για επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο. Η Ελλάδα έχει και θα έχει την ανοιχτή και απερίφραστη υποστήριξη της Σερβίας στο θέμα αυτό σε όλους τους οργανισμούς του ΟΗΕ συμπεριλαμβανομένης της UNESCO. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα πολιτισμικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να επιλυθεί άμεσα», αναφέρει ο κ. Σπασόγιεβιτς.

Η Σερβία υποστηρίζει το αίτημα της Ελλάδας για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο.



Η Ελλάδα έχει και θα έχει την ανοιχτή και απερίφραστη υποστήριξη της Σερβίας στο θέμα αυτό σε όλους τους οργανισμούς των ΟΗΕ συμπεριλαμβανομένης της UNESCO.… pic.twitter.com/jtuXBj1zUL — Dušan S. Spasojević (@DS_Spasojevic) November 29, 2023

Σημειώνεται ότι την ίδια θέση εξέφρασε το 2019 και Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούστιτς, κατά την συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Αθήνα.

Στα ΜΜΕ στην Σερβία εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον για το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, κυρίως για τον τρόπο που αντέδρασε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, στο αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή τους.

Στα δημοσιεύματα η ακύρωση της συνάντησης με τον κ. Μητσοτάκη από τον κ. Σούνακ χαρακτηρίζεται «πρωτοφανές γεγονός».

«Ένταση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Ο Σούνακ την τελευταία στιγμή ακύρωσε συνάντηση με τον Μητσοτάκη», «Ελλάδα: Η Βρετανία δείχνει έλλειψη σεβασμού όσον αφορά την επιστροφή των Γλυπτών», «Ακύρωσε την συνάντηση λόγω των κλεμμένων θησαυρών», είναι κάποιοι από τους τίτλους σε δημοσιεύματα του σερβικού Τύπου.

Μεγάλη δημοσιότητα έλαβε το θέμα και στα ΜΜΕ της Κροατίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.