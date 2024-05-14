Κόντρα σε υψηλούς τόνους Μπακογιάννη - ΣΥΡΙΖΑ για τους «ρεμπεσκέδες»

Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ της Ντόρας Μπακογιάννη και του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις της βουλευτή της ΝΔ και πρώην υπουργού Εξωτερικών στον ΣΚΑΪ αναφορικά με την κατάσταση στη Βόρεια Μακεδονία και την προκλητική στάση της νέας προέδρου της χώρας, με αιχμές για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη.

Αναφερόμενη στα μνημόνια που μένει να κυρωθούν από την Ελλάδα, η κ. Μπακογιάννη είπε: «Αν το κάνουμε τώρα, θα δείξουμε περίπου ότι κάτι φοβόμαστε, δεύτερον ότι ετεροπροσδιοριζόμαστε και να μας κάνει τη χάρη ο κ. Κασσελάκης να κάνουμε την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, και όχι μια ετεροπροσδιορισμένη εξωτερική πολιτική. Εμείς δεν είμαστε ρεμπεσκέδες».

Άμεση ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ: «Το ποιοι είναι 'ρεμπεσκέδες' και ποιοι όχι, το αποκάλυψε η ίδια η κ. Μπακογιάννη, στη συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, όταν παραδέχτηκε την πενταετή, σκόπιμη, κωλυσιεργία της κυβέρνησης και του κόμματός της σε ό,τι αφορά την κύρωση των τριών μνημονίων που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών» ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Από 'κει και πέρα», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «καλά θα κάνει να κρατήσει για την ίδια τις συμβουλές περί χρηστής εξωτερικής πολιτικής και να παροτρύνει το κόμμα της να ασκήσει την αναγκαία αυτοκριτική, ιδίως όταν όλες οι πρόσφατες εξελίξεις τους έχουν εκθέσει στα μάτια ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας».

Αναφερόμενη στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, η κ. Μπακογιάννη σημείωσε: «Εμείς έχουμε αποδείξει πως ξέρουμε να υπερασπιστούμε τα εθνικά συμφέροντα και πότε θα πούμε το μεγάλο 'όχι'. Και το είπαμε, όχι εντός της χώρας, εκτός της χώρας. Ο λαϊκισμός πουλάει, και είναι εύκολος όχι μόνο στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στον κόσμο. Θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι και χρήσιμοι για τα εθνικά συμφέροντα».

Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση είπε: «Άκουσα τη βαρύγδουπη δήλωση Ανδρουλάκη 'εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ στην Άγκυρα'... Ο κ. Ανδρουλάκης δεν πήγε ποτέ στην Άγκυρα, ίσως να πήγε ως ευρωβουλευτής, δεν έχει διαχειριστεί ποτέ ένα τέτοιο θέμα για να καταλάβει. Άκουσα και την άλλη βαρύγδουπη δήλωση τον κ. Κασσελάκη, ο οποίος μας είπε να φέρουμε αύριο το πρωί τα τρία μνημόνια για τα Σκόπια. Κασσελάκης και εξωτερική πολιτική έννοιες μέχρι στιγμής ασύμβατες. Εύχομαι να μάθει 'τι εστί υφαλοκρηπίς', έχει ακόμα χρόνο».

Μήνυμα σε Βόρεια Μακεδονία - Έντι Ράμα

Για τη Βόρεια Μακεδονία και τη νίκη των εθνικιστών του VMRO είπε ότι η πραγματικότητα εκδικείται, η πραγματικότητα θα πέσει πάνω στο κεφάλι τους και θα καταλάβουν ότι όλα αυτά που λέγανε ήταν αέρας φρέσκος. «Αν επιμείνουν, ευρωπαϊκή προοπτική γιοκ. Δεν το αντέχει αυτό η χώρα αυτή, τις αντιδράσεις, είναι μια μικρή χώρα με αδύναμη οικονομία, ή θα συνετιστούν, θα ακολουθήσουν την πεπατημένη θα φάνε ό,τι είχαν πει προεκλογικά, τα έχουμε ζήσει και εμείς στους δικούς μας».

Για τη συγκέντρωση του Έντι Ράμα στο Γαλάτσι η Ντόρα Μπακογιάννη ανέφερε ότι μάζεψε 5.000 Αλβανούς ο Ράμα και τους μίλησε με γεια του με χαρά του. «Με νοιάζει αυτό που έκανε με τον Μπελέρη» σημείωσε. «Η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας εξαρτάται από το σεβασμό της εθνικής μειονότητας και περνάει από την Ελλάδα. Ας μη ξεχνάει ο κ. Ράμα πολιτική επιρροή στους ψηφοφόρους στους Αλβανούς που υπάρχουν στην Ελλάδα έχει πρωτίστως έχει η Ελλάδα, και όταν θέλει να κάνει χρήση αυτής της επιρροής μπορεί να το κάνει με πολύ μεγάλη άνεση» επισήμανε η κ. Μπακογιάννη.

