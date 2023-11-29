Γεραπετρίτης: Το αίτημα για τα Γλυπτά προκύπτει από το δίκαιο, την ιστορία και τις οικουμενικές πολιτιστικές αξίες

Tο αίτημα για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι ένα αίτημα το οποίο προκύπτει από το δίκαιο, από την ιστορία και από τις οικουμενικές πολιτιστικές αξίες τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθείς για τη συνάντησή του με τον Βρετανό ομόλογο του, Ντέιβιντ Κάμερον, κατά την άφιξή του για τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «ανεξάρτητα από αυτό, είναι η πεποίθησή μας ότι οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να είναι καλές και θα εργαστούμε με τον ομόλογό μου προς την κατεύθυνση αυτή». Σε σχέση με την συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, 'Αντονι Μπλίνκεν, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι «είχαμε την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε τις άριστες σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, να επεξεργαστούμε τα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αιχμή της περιφερειακής και της διεθνούς συζήτησης, να οργανώσουμε τα επόμενα βήματά μας τα οποία περιλαμβάνουν και την επίσκεψή μου στην Ουάσιγκτον και βεβαίως να αξιολογήσουμε τη θέση της Ελλάδας, τη δημιουργική θέση της Ελλάδας στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής όπου ως αξιόπιστος παίκτης, η Ελλάδα μπορεί να επιτελέσει έναν σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο». Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό η Συμμαχία να αποδώσει έμφαση και στον Νότο.

Συγκεκριμένα ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε: «Ολοκληρώνεται σήμερα ένα εξαιρετικά παραγωγικό διήμερο στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Συζητήσαμε για σημαντικά θέματα και σήμερα πρόκειται να γίνει και το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών για πρώτη φορά μεταξύ ΝΑΤΟ και Ουκρανίας. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι υπέρ της προσέγγισης με την Ουκρανία, έτσι ώστε να ενδυναμωθούν οι δεσμοί με τη Συμμαχία.



Επισήμανα ότι θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό η Συμμαχία να αποδώσει έμφαση και στον Νότο. Τα όσα συμβαίνουν σήμερα στη Γάζα και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, το μεταναστευτικό αλλά και τα γεγονότα στη Βόρεια Αφρική και την Υποσαχάρεια Αφρική καλούν για μία ιδιαίτερη προσέγγιση και έμφαση στην περιοχή αυτή. Είναι σημαντικό και για την αντίληψη την οποία έχει ο αραβικός κόσμος, αλλά και η Αφρική σε σχέση με την Ατλαντική Συμμαχία.



Επιπλέον είχα την ευκαιρία να συζητήσω με ομολόγους μου σε διμερείς συναντήσεις για κρίσιμα ζητήματα τα οποία αφορούν διμερείς σχέσεις, αλλά επίσης περιφερειακά και διεθνή ζητήματα».



Για τις συναντήσεις με τον Ντέιβιντ Κάμερον και τον Αντονι Μπλίνκεν, ο υπουργός Εξωτερικών είπε: «Η ελληνική κυβέρνηση τοποθετήθηκε ειδικά σε σχέση με την ματαίωση της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, τον κύριο Σούνακ. Εκείνο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι το αίτημα για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι ένα αίτημα το οποίο προκύπτει από το δίκαιο, από την ιστορία και από τις οικουμενικές πολιτιστικές αξίες. Ανεξάρτητα από αυτό, είναι η πεποίθησή μας ότι οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να είναι καλές και θα εργαστούμε με τον ομόλογό μου προς την κατεύθυνση αυτή.



Με τον Υπουργό, τον κ. Μπλίνκεν είχαμε την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε τις άριστες σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, να επεξεργαστούμε τα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αιχμή της περιφερειακής και της διεθνούς συζήτησης, να οργανώσουμε τα επόμενα βήματά μας τα οποία περιλαμβάνουν και την επίσκεψή μου στην Ουάσιγκτον και βεβαίως να αξιολογήσουμε τη θέση της Ελλάδας, τη δημιουργική θέση της Ελλάδας στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής όπου ως αξιόπιστος παίκτης, η Ελλάδα μπορεί να επιτελέσει έναν σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

