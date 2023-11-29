Με αφορμή το φορολογικό νομοσχέδιο ο Νίκος Παππάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι οι προεκλογικές υποσχέσεις της ΝΔ καταλήγουν σε ένα φορολογικό νομοσχέδιο με επιβάρυνση για όλους.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «10 χιλιάδες ευρώ αφορολόγητο για όλους ή τα προεκλογικά ψέματα της Ν.Δ. που καταλήγουν σε ένα φορολογικό νομοσχέδιο με επιβάρυνση για όλους που ξεκινά από τα 1.450 ευρώ; Η χώρα χρειάζεται προοδευτική λύση».

