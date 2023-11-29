Λογαριασμός
Νίκος Παππάς για φορολογικό: 10.000 αφορολόγητο για όλους ή την πολιτική της Ν.Δ. με ελάχιστη επιβάρυνση τα 1.450 ευρώ;

Δήλωση του Νίκου Παππά, κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και τομεάρχη Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το φορολογικό νομοσχέδιο

Νίκος Παππάς

Με αφορμή το φορολογικό νομοσχέδιο ο Νίκος Παππάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι οι προεκλογικές υποσχέσεις της ΝΔ καταλήγουν σε ένα φορολογικό νομοσχέδιο με επιβάρυνση για όλους.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «10 χιλιάδες ευρώ αφορολόγητο για όλους ή τα προεκλογικά ψέματα της Ν.Δ. που καταλήγουν σε ένα φορολογικό νομοσχέδιο με επιβάρυνση για όλους που ξεκινά από τα 1.450 ευρώ; Η χώρα χρειάζεται προοδευτική λύση».

Πηγή: skai.gr

