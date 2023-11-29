Ατυχές γεγονός χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την απόφαση του Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει τη συνάντησή τους ενημερώνοντας την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου για τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πάντως, ότι η απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού έδωσε μεγαλύτερη δημοσιότητα στο δίκαιο αίτημα της Ελλάδος για την επιστροφή των Γλυπτών.

«Πρώτη παρατήρηση, θεωρώ ότι αυτό δεν θα επηρεάσει τις ελληνοβρετανικές σχέσεις σε βάθος χρόνου οι οποίες έχουν ένα σημαντικό ιστορικό βάθος» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δεύτερον, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, είχε και μια θετική πλευρά η ακύρωση αυτής της συνάντησης, ότι απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη δημοσιότητα, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στην παγκόσμια κοινή γνώμη, το δίκαιο αίτημα της Ελλάδος για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα».

«Μπορούμε να ελπίζουμε ότι το δίκαιο αίτημα της χώρας μας θα βρει ανταπόκριση αργά ή γρήγορα»



«Παρακολουθήσαμε όλοι όσα συνέβησαν στο Λονδίνο. Αυτό που βρίσκω σημαντικό, γιατί ο Παρθενώνας είναι το σύμβολο όχι μόνο της κλασικής περιόδου, αλλά σημαντικός για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά γιατί είναι το σύμβολο της Δημοκρατίας και της σοφίας, η επανένωση λοιπόν των Γλυπτών που είναι ένα αίτημα της χώρας ίσως κι από την αρχή της σύστασης του κράτος και πλέον έχει προχωρήσει –έχει βρει κι αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό την κατανόηση και την αναγνώριση από τη διεθνή κοινή γνώμη, τη βρετανική κοινή γνώμη. Και αυτό είναι ίσως το μεγάλο κέρδος. Γιατί κάποια θέματα δεν λύνονται αυτόματα. Θέλουν χρόνο» επισήμανε από πλευράς της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.



«Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να ελπίζουμε ότι το δίκαιο αίτημα της χώρας μας θα βρει ανταπόκριση αργά ή γρήγορα» πρόσθεσε η κ. Σακελλαροπούλου.

«Το αίτημα για τα Γλυπτά προκύπτει από το δίκαιο, την ιστορία και τις οικουμενικές πολιτιστικές αξίες»

Tο αίτημα για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι ένα αίτημα το οποίο προκύπτει από το δίκαιο, από την ιστορία και από τις οικουμενικές πολιτιστικές αξίες τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθείς για τη συνάντησή του με τον Βρετανό ομόλογο του, Ντέιβιντ Κάμερον, κατά την άφιξή του για τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «ανεξάρτητα από αυτό, είναι η πεποίθησή μας ότι οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να είναι καλές και θα εργαστούμε με τον ομόλογό μου προς την κατεύθυνση αυτή». Σε σχέση με την συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, 'Αντονι Μπλίνκεν, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι «είχαμε την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε τις άριστες σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, να επεξεργαστούμε τα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αιχμή της περιφερειακής και της διεθνούς συζήτησης, να οργανώσουμε τα επόμενα βήματά μας τα οποία περιλαμβάνουν και την επίσκεψή μου στην Ουάσιγκτον και βεβαίως να αξιολογήσουμε τη θέση της Ελλάδας, τη δημιουργική θέση της Ελλάδας στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής όπου ως αξιόπιστος παίκτης, η Ελλάδα μπορεί να επιτελέσει έναν σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο». Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό η Συμμαχία να αποδώσει έμφαση και στον Νότο.

