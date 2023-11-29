M. Σχοινάς: «Πιο αντιβρετανική συμπεριφορά από του Σούνακ δεν υπάρχει»

Δεν υπάρχει πιο αντιβρετανική συμπεριφορά από αυτή του Ρίτσι Σούνακ σε σχέση με την ακύρωση της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση της Αυστραλίας.

«Έχω σπουδάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχω ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι ανεξήγητο πώς ο Βρετανός πρωθυπουργός μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο αρνείται να μιλήσει σε κάποιον με τον οποίο διαφωνεί. Αυτό είναι τόσο αντιβρετανικό, πιο αντιβρετανικό δεν γίνεται. Δεν βρίσκω λόγια για όσα συνέβησαν», υπογράμμισε ο κ. Σχοινάς.

Πηγή: skai.gr

