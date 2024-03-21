«Το έγκλημα των Τεμπών θα μας απασχολήσει για πάρα πολύ καιρό, είναι βαθιά αποτυπωμένο στην κοινωνική συνείδηση», αναφέρει σε συνέντευξη του στον Αθήνα 9,84 ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος. Ακολούθως εξηγεί: «Η κοινωνία έχει την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση συγκαλύπτει ευθύνες κυβερνητικών στελεχών και αναφέρομαι συγκεκριμένα στις ευθύνες Καραμανλή, Καραγιάννη για το δυστύχημα και Τριαντόπουλου για το μπάζωμα που οδήγησε στην απώλεια πειστηρίων. Παράλληλα με την προσπάθεια συγκάλυψης η κυβέρνηση υλοποιεί και ένα σχέδιο αμνήστευσης των πολιτικών προσώπων, των δικών της παιδιών. Κάτι που αποδείχθηκε περίτρανα από την δήλωση του κυρίου Βορίδη στη Βουλή, πριν καν κατατεθεί η πρότασή μας, ότι θα απορρίψει οποιαδήποτε πρόταση για προκαταρκτική επιτροπή για τις ευθύνες του κ. Καραμανλή. Η κυβέρνηση αρνήθηκε να συζητήσει την δικογραφία της ευρωπαίας εισαγγελέα που ήρθε στη Βουλή και ζητούσε διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του του κ. Καραμανλή σε βαθμό κακουργήματος, για τη σύμβαση 717 για τη τηλεδιοίκηση στον σιδηρόδρομο».

Ερωτηθείς για το αν θα καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. πρόταση για σύσταση προκαταρτικής επιτροπής για τη διερεύνηση ευθυνών των κυβερνητικών στελεχών για το δυστύχημα των Τεμπών ανέφερε: «Έχουμε το εξής δίλημμα, από την μία έχουμε αποχρώσες ενδείξεις και ισχυρά στοιχεία για τις ευθύνες των προσώπων αυτών που συνδέονται αιτιωδώς με το έγκλημα των Τεμπών αλλά από την άλλη η ΝΔ έχει διαμηνύσει με όλους τους τρόπους ότι θα καταψηφίσει οποιαδήποτε πρόταση κατατεθεί, αμνηστεύοντας με αυτόν τον τρόπο αυτά τα πρόσωπα. Μπροστά σε αυτό το μεγάλο πολιτικό και ηθικό πρόβλημα επιλέξαμε να καταθέσουμε μια διαφορετική πρόταση. Η πρότασή μας είναι να κάνουμε όλοι οι Βουλευτές μαζί μια ερμηνευτική δήλωση ότι τα αδικήματα που τελούνται από κυβερνητικά στελέχη δια παραλείψεως δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς που θέτει το Σύνταγμα και μπορούν να ελεγχθούν από την τακτική δικαιοσύνη. Αν αποδέχονταν την πρόταση μας η ΝΔ τότε θα αποκαθιστούσε την έλλειψη εμπιστοσύνης της κοινωνίας και η δικαιοσύνη θα ήταν ελεύθερη να διενεργήσει την έρευνά της, όπως δήλωσε ο κ. Μητσοτάκη ότι για τα Τέμπη "η δικαιοσύνη θα δώσει τη λύση". Ο κ. Μητσοτάκης όμως με το πόρισμα της ΝΔ ουσιαστικά κάνει το αντίθετο από ότι λέει και βάζει εμπόδια στη δικαιοσύνη. Το βασικό λοιπόν είναι ότι έχουμε σχέδιο συγκάλυψης της ΝΔ αλλά και σχέδιο αμνήστευσης που είναι ακόμα πιο βαρύ».

Στρέφοντας τα πυρά του κατά του πρωθυπουργού επισήμανε: «Η επιλογή του πρωθυπουργού να απέχει από τη συζήτηση διερεύνηση των συνθηκών του μεγαλύτερου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ελλάδα που οδήγησε στην απώλεια πενήντα επτά ανθρώπων, πρόσβαλε το αίτημα της κοινωνίας για δικαιοσύνη, πρόσβαλε το αίτημα των συγγενών αλλά και τη μνήμη των θυμάτων».

Για το «σκάνδαλο της διαρροής των προσωπικών δεδομένων των εκλογέων» ο κ. Φάμελλος ανέφερε «η κυβέρνηση είναι πολλαπλά εκτεθειμένη από τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Γινόταν ξεκάθαρα αλισβερίσι με τα προσωπικά δεδομένα εκλογέων μέσα στα γραφεία του κόμματος της ΝΔ και εύλογα τίθεται το ερώτημα: δεν γνώριζε ο κ.Μητσοτάκης τι γίνεται μέσα στο κόμμα του; Ο κύριος Μαρινάκης υπάρχει περίπτωση να μη γνώριζε ενώ το επίμαχο διάστημα ήταν γραμματέας του κόμματος; Μόνο η κ. Ασημακοπούλου πήρε τα προσωπικά δεδομένα; Τελικά είναι διασφαλισμένα τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών; Έχει διασφαλιστεί η διαδικασία της επιστολικής ψήφου; Οφείλονται άμεσα ολοκληρωμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση και απόδοση πολιτικών ευθυνών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

