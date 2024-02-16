Σκέρτσος στον ΣΚΑΪ: Μπορούμε να διαφωνούμε εντός της ίδιας πολιτικής οικογένειας χωρίς αυτό να οδηγεί σε ρήξη

Για την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για την ισότητα στον γάμο και τις διαφωνίες εντός του κυβερνώντος κόμματος, μίλησε στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Ερωτηθείς για το εάν θα χαρακτήριζε ως ρωγμή την καταψήφιση του νομοσχεδίου από βουλευτές της ΝΔ, ο υπουργός Επικρατείας είπε ότι «το αντίθετο, ο πρωθυπουργός έχει διαχειριστεί το θέμα με τρόπο που υποδεικνύει σοφία και στηρίζεται πρωτίστως στη δική του φιλελεύθερη φιλοσοφία και αντίληψη. Ο πρωθυπουργός είπε ότι αυτή είναι μία αναγκαία μεταρρύθμιση που μας εντάσσει στον χώρο των ελευθεριών και των δικαιωμάτων στον οποίο ανήκουν 36 χώρες παγκοσμίως του δυτικού κόσμου και οι Έλληνες ζουν και εργάζονται και απολαμβάνουν δικαιώματα στον δυτικό κόσμο που όταν έρχονται στην Ελλάδα δεν τα έχουν. Συνεπώς για να λυθούν μια σειρά από πρακτικά προβλήματα ανθρώπων που αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα όταν έρχονται από το εξωτερικό, πήραμε αυτή την πρωτοβουλία, εναρμονίσαμε, δηλαδή το ελληνικό δίκαιο στο ευρωπαϊκό δίκαιο, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία».

Ο υπουργός Επικρατείας τόνισε επίσης ότι «ακριβώς επειδή τα ζητήματα αυτά είναι ταυτοτικά και ακουμπούν ευαισθησίες, είναι δύσκολο να αλλάξει κάποιος γνώμη μέσα σε μερικές εβδομάδες. Για αυτό και δεν βάλαμε την κομματική πειθαρχία ως σκληρή γραμμή κάτι που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι είναι προοδευτικό κόμμα. Αυτό που κάναμε ήταν να πει ο πρωθυπουργός τα στελέχη που έχουν διαφωνίες μπορούν είτε να απέχουν είτε να καταψηφίσουν χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μαλώσουμε εσωτερικά».

«Η ΝΔ είναι διαχρονικά από την μεταπολίτευση μία φιλελεύθερη παράταξη όπου αυτό δεν οδηγεί σε πόλεμο και σε ρήξη. Είναι μία ευρύχωρη παράταξη, μία γενναιόδωρη παράταξη ως προς την ανταλλαγή ιδεών, επιχειρημάτων και απόψεων.», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τις φωνές εκείνες που κάνουν λόγο για απώλεια της συντηρητικής ταυτότητας της ΝΔ, ο υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι «η ΝΔ είναι ένα κόμμα φιλελεύθερο, λαϊκό, ευρωπαϊκό, μεταρρυθμιστικό και όλα όσα εφαρμόζουμε έρχονται να υλοποιήσουν επιταγές του Συντάγματος.

Ερωτηθείς για τη σκληρή στάση του Αντώνη Σαμαρά χθες στη Βουλή ο κ Σκέρτσος ανέφερε ότι «εγώ θέλω να κρατήσω από τη χθεσινή ψηφοφορία ότι μιλάμε για κοινωνικά δικαιώματα που απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις και είναι μια καλή στιγμή για την ελληνική Δημοκρατία ότι πέντε κόμματα υπερψήφισαν αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία. Έτσι πηγαίνουν μπροστά οι κοινωνίες.

«Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε μία πολιτική επισήμανση, ένα πολιτικό συμπέρασμα: σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα πρέπει να αναζητούμε και συναινέσεις, μπορούμε ακόμα και με τους πολιτικούς μας αντιπάλους να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα χωρίς να σημαίνει ότι αίρονται οι πολιτικές διαφορές όπως μπορούμε να διαφωνούμε και εντός της ίδιας πολιτικής οικογένειας χωρίς αυτό να οδηγεί σε ρήξη».

Σχετικά με τη στάση της Εκκλησίας ο κ. Σκέρτσος είπε «ότι είπε ο πρωθυπουργός «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ», υπάρχουν διακριτοί ρόλοι και όπως δεν υπεισερχόμαστε στα εσωτερικά και θεολογικά ζητήματα της Εκκλησίας αντίστοιχα και η Εκκλησία μπορεί να εκφράζει τις απόψεις της αλλά η Πολιτεία πρέπει να ρυθμίζει τα ζητήματα που άπτονται των συνταγματικών αρμοδιοτήτων της».

