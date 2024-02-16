Με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, ορίστηκε το νέο διοικητικό σχήμα του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ο περιφερειακός σύμβουλος Δυτικού Τομέα Αθανάσιος Κατσούλης.

Αναπληρώτρια πρόεδρος τοποθετήθηκε η περιφερειακή σύμβουλος Δυτικού Τομέα Αθανασία Παπασπύρου, ενώ τη σύσταση του επταμελούς Δ.Σ. συμπληρώνουν ως μέλη οι δήμαρχοι Ιλίου Ανδριάννα Αλεβίζου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού Σταύρος Τσίρμπας, η καθηγήτρια Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΕΜΠ Βασιλική Τσουκαλά, ο Φυσικός, Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός σύμβουλος Ζήσης Ιωαννίδης, το μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου «Αγίου Ιωάννη του Ρώσου» Αριστείδης Πανόπουλος και η ελεύθερη επαγγελματίας Mαρία Αγγελοπούλου.

«Μια νέα εποχή αρχίζει για τον μεγαλύτερο ανοικτό δημόσιο χώρο, τον πιο σημαντικό αστικό "πνεύμονα" της Αττικής», δήλωσε σχετικά ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Δίνουμε προτεραιότητα στην αναβάθμιση κάθε χώρου πρασίνου σε όλο το λεκανοπέδιο και σε αυτή την κατεύθυνση, το πάρκο "Αντώνης Τρίτσης" φιλοδοξούμε να αποτελέσει πρότυπο για την "Πράσινη" Αττική, για την οποία έχουμε δεσμευτεί στους πολίτες. Ένας χώρος άσκησης, ψυχαγωγίας, πολιτισμού και κοινωνικών δραστηριοτήτων, που παράλληλα αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη όλου του Δυτικού Τομέα. Είμαι σίγουρος ότι η νέα διοίκηση, θα υπηρετήσει αυτό το όραμα με τον καλύτερο τρόπο, προς όφελος των πολιτών των όμορων δήμων και των χιλιάδων επισκεπτών από όλη την Αττική».

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου διοικητικού σχήματος θα πραγματοποιηθεί στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», το μεσημέρι, παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.