Ελλάδα και Τουρκία κάτω από κοινό ευρωπαϊκό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας.

Χθες ο Νίκος Δένδιας και ο τούρκος ομολογός του, Γιασάρ Γκιουλέρ, έβαλαν τις υπογραφές του μαζί με άλλες 21 χώρες για τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος ανταεροπορικής άμυνας, το οποίο σχματίστηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.



Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, ρεπορτάζ τηλεοτπικού δικτύου ΤGRT HABER ανέφερε: «Η Τουρκία συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 'Ασπίδα του Ουρανού'. Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας σε δηλώσεις του στην συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πως 'θα καλωσορίσουμε την Ελλάδα και την Τουρκία' και τόνισε πως οι δυο χώρες θα μπουν στο αντιαεροπορικό σύστημα.

Στο πρόγραμμα 'Ασπίδα του Ουρανού' συμμετέχουν πολλές χώρες της Ευρώπης, με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Τουρκίας ο αριθμός των χωρών αυξάνεται σε 21. Η Γαλλία, η Ιταλία και η Πολωνία δεν βλέπουν ιδιαίτερα θετικά αυτό το πρόγραμμα.

Κυρίως η Γαλλία αντιτίθεται στο πρόγραμμα επειδή θα αγοραστούν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα συστήματα από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Η Γερμανία ανέλαβε την ανάπτυξη αυτού του προγράμματος, αμέσως μετά την εισβοή της Ρωσίας στην Ουκρανία και έχει στόχο οι χώρες της Ευρώπης να αγοράσουν κοινά αντιαεροπορικά συστήματα και να πραγματοποιούν κοινές ασκήσεις».

Τα σχέδια του Ερντογάν για τουρκικό δρόμο του μεταξιού που θα ανταγωνίζεται τον Πειραιά

Παρακάμπτει τα σχέδια τη Ευρώπης και βοήθεια παράκαμψης του Σουέζ

Ρεπορτάζ τηλεοτπικού δικτύου HABERTURK: «Υπάρχει ο εμπορικός διάδρομος που σχεδιάζεται και όπως λένε είναι 'ο παλιός δρόμος μπαχαρικών'. Θα ξεκινάει απο το λιμάνι του Μουμπάϊ. Θα καταλήγει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα απο εκεί με οδικό δίκτυο θα ταξιδεύει για Σαουδική Αραβία, Ιορδανία και Ισραήλ. Απο εκεί το ταξίδι θα ξεκινάει πάλι απο λιμάνι και θα καταλήγει στο λιμάνι του Πειραιά. και θα φτάνει στην Ευρωπη. Όπως βλέπετε αυτός ο διάδρομος παρακάμπτει την Τουρκία και είχε αντιδράσει ο πρόεδρος Ερντογάν. Στο σχέδιο της 'Αναπτυξιακού δρόμου'συμμετέχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ και η Τουρκία . Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως οι χώρες είναι έτοιμες για το σχέδιο αυτό. Πως ο Μπιν Ζάγιεντ του ειπε εντός 60 ημερών να έρθουν τα σχέδια. Αυτό προβλέπει απο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ να ξεκινάει ένα δίκτυο που θα περνάει απο το Ιράκ θα φτάνει στο λιμάνι της Μερσίνης της Τουρκίας και απο εκεί ταξίδι στην Ευρώπη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.