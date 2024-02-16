Με εκτενή δημοσιεύματα ο διεθνής Τύπος αναφέρεται στην ψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για μία ιστορική απόφαση που συγκέντρωσε ευρεία και διακομματική πλειοψηφία στη Βουλή.

«Η Ελλάδα νομιμοποιεί τον γάμο ομοφύλων σε μια αλλαγή ορόσημο» είναι ο τίτλος του πρακτορείου Reuters.

Το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη νομοσχέδιο που επιτρέπει τον πολιτικό γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, μια νίκη ορόσημο για τους υποστηρικτές των δικαιωμάτων LGBT που χαιρετίστηκε με επευφημίες από θεατές στο κοινοβούλιο και δεκάδες συγκεντρωμένους στους δρόμους της Αθήνας. Ο νόμος δίνει στα ομόφυλα ζευγάρια το δικαίωμα να παντρεύονται και να υιοθετούν παιδιά και έρχεται μετά από δεκαετίες εκστρατείας της LGBT κοινότητας στην κοινωνικά συντηρητική χώρα.

Η Ελλάδα νομιμοποίησε τον γάμο ομοφύλων και τα ίσα γονικά δικαιώματα για τα ομόφυλα ζευγάρια την Πέμπτη, καθώς οι βουλευτές ψήφισαν ένα νομοσχέδιο που διχάζει την ελληνική κοινωνία και προκάλεσε τη σφοδρή αντίθεση της ισχυρής Ορθόδοξης Εκκλησίας της χώρας, γράφουν οι New York Times.

Η Ελλάδα επεκτείνει τα δικαιώματα γάμου και υιοθεσίας σε ομόφυλα ζευγάρια σε μια ιστορική ψηφοφορία του κοινοβουλίου, γράφει το περιοδικό Time.



«Η Ελλάδα έγινε η πρώτη ορθόδοξη χώρα που νομιμοποίησε τους γάμους ομοφύλων», είναι το κεντρικό θέμα στον Guardian.

Σε μια σπάνια επίδειξη κοινοβουλευτικής συναίνεσης, 176 βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου την Πέμπτη.

«Τα ομόφυλα ζευγάρια θα μπορούν πλέον να υιοθετούν παιδιά μετά την ψηφοφορία της Πέμπτης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ο νέος νόμος «θα καταργήσει με τόλμη μια σοβαρή ανισότητα», γράφει το CNN.

Η Ελλάδα έγινε την Πέμπτη η πρώτη ορθόδοξη χριστιανική χώρα που νομιμοποίησε τον πολιτικό γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, παρά την αντίθεση της κοινωνικά συντηρητικής Ελληνικής Εκκλησίας, μεταδίδει το Associated Press

Διακομματική πλειοψηφία 176 βουλευτών στο κοινοβούλιο των 300 εδρών υπερψήφισε αργά την Πέμπτη το νομοσχέδιο-ορόσημο που συνέταξε η κεντροδεξιά κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το BBC αναφέρει ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ορθόδοξη χώρα που νομιμοποιεί τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών.

