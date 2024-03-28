Την απόλυτη κατανόησή του προς τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, καθώς και ο ίδιος έχει χάσει τον αδελφό του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, υπογράμμισε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. «Γι' αυτό και με προσβάλει προσωπικά και ηθικά η υπόνοια της συγκάλυψης» τόνισε ο κ. Σκέρτσος, σημειώνοντας ότι «δεν είμαστε τέρατα ασυνειδησίας ή αναισθησίας, που προσπαθούμε να χειραγωγήσουν αυτή τη μεγάλη τραγωδία».

Αναφερόμενος στην τρέχουσα συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, ο υπουργός Επικρατείας είπε ότι διεξάγεται έναν χρόνο μετά από το τραγικό δυστύχημα, σε μια κρίσιμη στιγμή, που η μνήμη παλεύει με τη λήθη, που η αλήθεια παλεύει με το ψέμα, το κράτος δικαίου με τα λαϊκά δικαστήρια, και η δημοκρατία με τις θεωρίες συνωμοσίας. «Και μας δίνει την ευκαιρία να αποδείξουμε και ποιοι είμαστε αλλά και με ποιον είμαστε. Με την αλήθεια και με τη μνήμη ή με τα λαϊκά δικαστήρια, με τις θεωρίες συνωμοσίας, με την οχλοκρατία και με τη λήθη; Αυτά τα γνωρίζουμε και τα ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία και τα πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά», τόνισε ο κ. Σκέρτσος.

Στην ομιλία του, ο υπουργός Επικρατείας αναφέρθηκε σε μια «δεκάδα ψεμάτων» που ακούστηκαν για την υπόθεση, όπως ότι η κυβέρνηση και η Δικαιοσύνη συγκαλύπτουν και καθυστερούν τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση έχει μόνο να χάσει πολιτικά από την συγκάλυψη και την καθυστέρηση είπε ο κ. Σκέρτσος και συνέχισε: «Η δίκη για το Μάτι ξεκίνησε έξι χρόνια μετά από τη μεγάλη τραγωδία. Η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία το 2013, ξεκίνησε εννέα χρόνια μετά... και η απόφαση ακόμα δεν έχει βγει από την ισπανική δικαιοσύνη. Η δίκη για τα Τέμπη ξεκινά εντός του 2024, ενάμιση χρόνο από το δυστύχημα». «Για ποια συγκάλυψη και για ποια καθυστέρηση μιλάμε; αναρωτήθηκε ο κ. Σκέρτσος σημειώνοντας ότι για τα Τέμπη έχουν προφυλακιστεί ήδη δύο κατηγορούμενοι και έχουν απαγγελθεί διώξεις σε 34, με την προανάκριση να παραμένει ανοιχτή. Ξέρετε πόσοι έχουν προφυλακιστεί για το έγκλημα στο Μάτι έως σήμερα; Κάνεις, είπε ο κ. Σκέρτσος.

Ειδικότερα για το «ψέμα ότι η κυβέρνηση χειραγώγησε την κοινή γνώμη με μονταρισμένα αρχεία συνομιλιών» είπε: «Αυτό κι αν είναι ύβρις για το κράτος δικαίου. Όλες αυτές οι δήθεν αποκαλύψεις θα είχαν ενδεχομένως νόημα εάν δεν είχε ομολογήσει ο σταθμάρχης το λάθος του, δεν είχαν προσκομιστεί τα ακριβή ηχητικά αρχεία στη Δικαιοσύνη ώστε να κάνει απρόσκοπτα τη δουλειά της και να απαγγείλει κατηγορίες. Ήδη από τις 2 Μαρτίου 2023 υπήρχε ενημέρωση σε όλα τα ΜΜΕ ότι οι αρχικές ομιλίες και συνομιλίες αναφέρονταν και σε άλλο δρομολόγιο. Όμως αυτά έγιναν πριν από ένα χρόνο. Δεν το ανακαλύψαμε προχθές με το δημοσίευμα. Άνθρακες λοιπόν ο θησαυρός της αποκάλυψης και της δήθεν μονταζιέρας, αλλά πραγματική η αποκάλυψη των πραγματικών υπόγειων διαδρομών μεταξύ οικονομικών συμφερόντων, μεταξύ -δυστυχώς- του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ήδη προ του δημοσιεύματος, όπως ομολόγησε και ανακάλεσε ο κ. Παππάς χθες, που αντί να αφήσουν τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, όπως πρέπει για να μην ξαναζήσουμε ένα τέτοιο δυστύχημα, ενδιαφέρονται μόνο να κοντύνουν την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό, να οδηγήσουν σε αποσταθεροποίηση» υπογράμμισε ο κ. Σκέρτσος.

Σε παρέμβασή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεόφιλος Ξανθόπουλος είπε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί «ολισθηρό δρόμο» όταν ισχυρίζεται ότι για το Μάτι, εφόσον οι κατηγορούμενοι είναι έξω, ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ για τα Τέμπη, εφόσον είναι μέσα, το πιστώνεται η ΝΔ.

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του κ.Σκέρτσου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης ρώτησε εκ νέου, «εάν οι δύο υπουργοί Επικρατείας, ήταν την Κυριακή το βράδυ, στην οικία γνωστού ιδιοκτήτη μέσων ενημέρωσης, τον οποίον εσείς καταγγέλλετε, ότι ενορχήστρωσαν αυτή την ιστορία».

Ανταπαντώντας, ο κ. Σκέρτσος θεώρησε πρόβλημα «ότι σε αυτή την αίθουσα εισέρχονται και συζητούνται παραπολιτικά μυθεύματα, πράγματα τα οποία ατεκμηρίωτα κυκλοφορούν από δω κι από κει, χωρίς να μπορεί κάποιος να τα επιβεβαιώσει. Αυτό είναι και το πρόβλημα που καλούμαστε να διαχειριστούμε σ' αυτή την υπόθεση. Το γεγονός ότι επιτρέψατε εσείς, ως κόμματα της αντιπολίτευσης, να εισέλθουν μέσα στη Βουλή, στον επίσημο πολιτικό και αντιπολιτευτικό λόγο, οι θεωρίες συνωμοσίας. Αυτό θεωρώ ότι είναι πρόβλημα, που κατατρώει την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Επανέλαβε, δε, ότι η κυβέρνηση έχει δείξει ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη, η οποία είναι η μόνη υπεύθυνη και αρμόδια να κρίνει την υπόθεση. «Κανένα προσωπικό ή συμφεροντολογικό όφελος δεν έχει η κυβέρνηση, παρά να λάμψει η αλήθεια, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ικανότητα του κράτους να υπηρετεί το κοινωνικό συμβόλαιο, την ασφάλεια των πολιτών, την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Αυτό κρίνεται στην υπόθεση που πλήγωσε πολύ βαθιά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να μην ξανακυλήσουμε σε εποχές που προκάλεσαν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, τοξικότητα, διχασμό, και μας πήγαν πολύ πίσω..» τόνισε ο κ. Σκέρτσος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.