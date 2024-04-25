Στην τσιμεντένια προβλήτα στο λιμάνι του Κουσάντασι της Τουρκίας προσέκρουσε το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Journey καθώς το πλήρωμα υπολόγισε λάθος την ταχύτητα και πλησίασε την προβλήτα πολύ γρήγορα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, τη Δευτέρα, στις 12 μμ. Σε βίντεο καταγράφηκε η στιγμή που το κρουαζιερόπλοιο μήκους 213 μέτρων προσεγγίζει την προβλήτα με μεγαλύτερη ωστόσο, ταχύτητα από αυτή που συνηθίζεται. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το πλοίο να πέσει στην προβλήτα, σύμφωνα με την Cruise Hive χωρίς ωστόσο να προκληθούν σημαντικές ζημιές ούτε στο κρουαζιερόπλοιο αλλά ούτε και στην προβλήτα.

Η Celestyal Cruises, η οποία εκμεταλλεύεται το σκάφος και δύο άλλα πλοία, δεν χρειάστηκε να αλλάξει καμία διαδρομή μετά το συμβάν και συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό της. Το Celestyal Journey πραγματοποιεί επί του παρόντος κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων στην περιοχή του Αιγαίου.

Πηγή: skai.gr

