Ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ είπε σήμερα στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν πως οι δύο χώρες πρέπει «να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι», ακόμη κι αν «πολλά προβλήματα» επιμένουν, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Κατά τη συνάντησή του με τον Μπλίνκεν στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο, ο Σι δήλωσε πως οι δύο χώρες «σημείωσαν θετικές προόδους» από τα τέλη του 2023, μετέδωσε η κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV.

«Πολλά προβλήματα πρέπει ακόμη να επιλυθούν και επιπρόσθετες προσπάθειες είναι ακόμη δυνατές», υπογράμμισε ωστόσο.

«Πρότεινα τρεις μεγάλες αρχές: τον αμοιβαίο σεβασμό, την ειρηνική συνύπαρξη και την ωφέλιμη για όλους συνεργασία», πρόσθεσε ο Κινέζος πρόεδρος αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις.

«Του το έχω ήδη πει πολλές φορές: η Γη είναι αρκετά μεγάλη ώστε η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορούν και οι δύο να αναπτύσσονται και να ευημερούν».

Ο Άντονι Μπλίνκεν πραγματοποιεί από προχθές, Τετάρτη, τη δεύτερη επίσκεψή του στην Κίνα σε διάστημα μικρότερο του ενός χρόνου, στο πλαίσιο μιας διπλωματικής επαναπροσέγγισης των δύο χωρών παρά τις επίμονες εντάσεις για την Ταϊβάν, το εμπόριο ή τη Νότια Σινική Θάλασσα.

«Η Κίνα θα ήταν ευτυχής να έβλεπε τις Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρες για τον εαυτό τους, ανοικτές, να ευημερούν και να αναπτύσσονται», είπε σήμερα ο Σι Τζινπίνγκ στον συνομιλητή του.

«Ελπίζουμε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορέσουν επίσης να υιοθετήσουν ένα θετικό όραμα ανάπτυξης της Κίνας», πρόσθεσε.

«Όταν αυτό το θεμελιώδες πρόβλημα επιλυθεί (...), οι σχέσεις θα μπορέσουν πραγματικά να σταθεροποιηθούν, να βελτιωθούν και να προχωρήσουν», είπε ο Κινέζος πρόεδρος.

