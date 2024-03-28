Μαρινάκης: Αύριο ανακοινώνεται η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό

Με αναφορά στη συνέχιση της συζήτησης στη Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στη Βουλή σήμερα, πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Αύριο Παρασκευή, 29 Μαρτίου στις 11.00 θα συνεδριάσει στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, το υπουργικό συμβούλιο. Για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Μεταξύ άλλων θα ανακοινωθεί η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό, η τέταρτη συνεχόμενη μέσα σε αυτά τα σχεδόν πέντε χρόνια.

Ο κατώτατος μισθός από το 2019 και τα 650 ευρώ που ήταν έχει φθάσει στα 780 ευρώ ενώ ο μέσος μισθός έφθασε στα 1251 από 1046 που ήταν το 2019.

Έχει πολύ μεγάλη αξία να επισημάνουμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στοιχεία για το 2023 που αναφέρονται στο πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης. Σε ό,τι αφορά το πρώτο μέγεθος αυτό λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό και για το 2023 και εμφανίζει την Ελλάδα πρωταθλήτρια αύξησης στην ΕΕ με επίδοση, 2,5% (από 18690 ευρώ το 2022 σε 19150 ευρώ το 2023). Την ίδια χρονιά, το κατά κεφαλή πραγματικό εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έμεινε στάσιμο.

Συνολικά, την περίοδο 2019-2023 το πραγματικό κατά κεφαλή διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα αυξάνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου: σε 2,1% έναντι 1%.

Την περίοδο, μάλιστα, που ακολούθησε το ξέσπασμα της πανδημίας η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη: 5,9% μέση αύξηση στην Ελλάδα έναντι 3,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης ολοκληρώνοντας τη σύντομη εισαγωγική τοποθέτησή του: «Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και δε χρειάζονται πολλές επεξηγήσεις. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, το πραγματικό κατά κεφαλή εισόδημα αναπτύσσεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και αυτό συνέβη, γιατί παρά τις μεγάλες, διαδοχικές εξωγενείς κρίσεις, η κυβέρνηση εφαρμόζει μια αποτελεσματική οικονομική πολιτική, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αύξηση απασχόλησης κατά περίπου 400.000 νέων θέσεων εργασίας και στην πραγματική αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια κατά 6,1%».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

