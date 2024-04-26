Δύο κυνηγοί στις ΗΠΑ έχασαν την ζωή τους από την ασθένεια των «ζόμπι» ελαφιών, αφού κατανάλωσαν κρέας από ελάφια τα οποία έπασχαν από τη χρόνια εξασθενητική νόσο (CWD), μια νευροεκφυλιστική μολυσματική ασθένεια η οποία όμως δεν προκαλείται από βακτήριο ή ιό, αλλά από κακοδιπλωμένες πρωτεΐνες, γνωστές ως πριόνες.

Οι δυο άτυχοι άνδρες ανέπτυξαν παρόμοιες νευρολογικές παθήσεις και πέθαναν, σύμφωνα με ιατρική δημοσίευση στο Science Alert, ενώ οι επιστήμονες εκφράζουν ανησυχίες μήπως η ασθένεια «πέρασε» από τα ελάφια στους ανθρώπους, καθώς μεταδίδεται με τα σωματικά υγρά.

Σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τέξας, ένας 72χρονος άνδρας ο οποίος είχε καταναλώσει κρέας από μολυσμένο ελάφι, παρουσίασε αιφνίδια σύγχυση και επιθετικότητα.

Ένας 77χρονος φίλος του, ο οποίος επίσης είχε καταναλώσει μολυσμένο κρέας από τον ίδιο πληθυσμό ελαφιών, πέθανε από τη νόσο Κρόϋτσφελντ-Γιάκομπ (Creutzfeldt-Jakob), γνωστή και ως υποξεία σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια.

Τι είναι η ασθένεια των «ζόμπι» ελαφιών

Η ασθένεια μολύνει τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα του ξενιστή και συνήθως προκαλεί αλλαγές στη συμπεριφορά, υπερβολική σιελόρροια και θάνατο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Είναι θανατηφόρα και δεν υπάρχουν θεραπείες ή εμβόλια.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η νόσος μεταδίδεται μέσω σωματικών υγρών όπως το αίμα ή το σάλιο, είτε μέσω άμεσης επαφής είτε μέσω μόλυνσης στο περιβάλλον.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, οι ειδικοί επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα της ασθένειας στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone, αφού ένα κουφάρι ελαφιού που εντοπίστηκε στο πάρκο βρέθηκε θετικό στην εξαιρετικά μεταδοτική και θανατηφόρα ασθένεια.

Έκτοτε, έχουν αναφερθεί κρούσματα σε ελάφια και άλκες σε 33 πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς και στον Καναδά, τη Νορβηγία και τη Νότια Κορέα, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ.

«Αν και η αιτιώδης συνάφεια παραμένει αναπόδεικτη, αυτά τα περιστατικά υπογραμμίζουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους από την κατανάλωση μολυσμένου κρέατος ελαφιού και τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία», έγραψαν οι ερευνητές.

