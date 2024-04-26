Από την Κυριακή ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά και κυρίως στο Αιγαίο όπου θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ μέχρι και τη Μεγάλη Τρίτη.

Γενικότερα: Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια βορειοανατολικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 22 με 23 βαθμούς.

Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Μεγάλη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το Σάββατο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και από την Κυριακή τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει έως 22 βαθμούς.

Κύριο χαρακτηριστικό οι βόρειοι άνεμοι

Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για τις επόμενες ημέρες, από το Σάββατο μέχρι και τη Μ. Πέμπτη θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι.

Έτσι λοιπόν, για αύριο Σάββατο, οι βόρειοι άνεμοι στα δυτικά θα έχουν ένταση 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Την Κυριακή των Βαΐων βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι στα δυτικά 3 - 4, στα ανατολικά 5 - 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Τη Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη θα επικρατήσουν βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι, στα δυτικά 4 - 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6-7, και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Επίσης, ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι αυτό το διήμερο οι άνεμοι και στην Αττική.

Τη Μεγάλη Τετάρτη θα υπάρξει μικρή εξασθένηση των ανέμων.

Τη Μεγάλη Πέμπτη θα επικρατήσουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι, στα δυτικά 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά 5-6 και στα νησιά του Ανατολικού, Νοτιοανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 7 μποφόρ.

