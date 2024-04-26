Την έναρξη κατασκευής φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 80 MW, στη θέση «Ακρινή» της Κοζάνης, σε εξαντλημένα λιγνιτωρυχεία της ΔEH, ανακοίνωσε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Στην κατασκευή του θα χρησιμοποιηθούν bifacial φωτοβολταϊκά πλαίσια υψηλής απόδοσης, πάνω σε σταθερό σύστημα στήριξης. Με δεδομένο το πλούσιο ηλιακό δυναμικό της περιοχής, η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή του σταθμού υπολογίζεται να ανέλθει σε 127 GWh ετησίως. Με τη λειτουργία του, ο νέος σταθμός αναμένεται να αποτρέψει εκπομπές CO2 της τάξης των 73.500 τόνων σε ετήσια βάση.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κατασκευάζει αυτή τη στιγμή στην Πτολεμαΐδα νέα έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 800MW. Σε αυτά, εκτός από το έργο «Ακρινή» συμπεριλαμβάνεται και το εμβληματικό φωτοβολταϊκό έργο «Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαΐδα» ισχύος 550MW που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά έργα στην Ευρώπη. Με την ολοκλήρωσή τους, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ (εξαιρουμένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών) του Ομίλου ΔΕΗ θα ανέλθει στα 2.300MW.

«Ο Όμιλος ΔΕΗ δημιουργεί τις βάσεις για να οδηγήσει τον ενεργειακό μετασχηματισμό στη χώρα. Σήμερα, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 1.500 MW (εξαιρουμένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών) και το φιλόδοξο επενδυτικό του πλάνο, έχει τοποθετηθεί δυναμικά στον χώρο των ΑΠΕ», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

