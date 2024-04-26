Αυξήθηκαν καταθέσεις και δάνεια τον Μάρτιο σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος

Αυξήθηκαν κατά 396 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2024 οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων (ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων), έναντι μείωσης κατά 156 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 2,9% από 3,1% τον προηγούμενο μήνα.

Μεγαλύτερη αύξηση, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, κατά 1,278 δισ. ευρω σημείωσαν οι καταθέσεις από επιχειρήσεις, έναντι μείωσης κατά 911 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 1,6% από 2,4% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των Μη Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων MXE αυξήθηκαν κατά 1,507 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 536 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 229 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 374 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά οι καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα σημείωσαν αύξηση κατά 1,675 δισ. ευρώ έναντι μείωσης κατά 1,067 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 2,6% από 3,0% τον προηγούμενο μήνα.

Αντιθέτως, μείωση κατά 718 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Μάρτιο του 2024, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 737 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -24,5% από -10,2% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των δανείων, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 4,5% από 3,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 1.983 δις. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 904 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Μάρτιο του 2024, ήταν θετική κατά 1.913 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 924 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 8,0% από 7,1% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 6,6% από 6,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 1.613 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 673 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 19,2% από 14,0% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 300 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 251 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 49 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους παρέμεινε αμετάβλητος στο -0,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, θετική κατά 21 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Μάρτιο του 2024, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 20 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -1,4% από -1,7% τον προηγούμενο μήνα.

Οσον αφορά στη χρηματοδότηση του Δημοσίου, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Μάρτιο του 2024, ήταν αρνητική κατά 469 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 762 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε στο 0,7% από 1,9% τον προηγούμενο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.