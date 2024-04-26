ΑΑΔΕ: Πάνω από 15.000 μπουκάλια με ποτά-μπόμπες δεσμεύτηκαν στο λιμάνι του Πειραιά

Στον εντοπισμό και τη δέσμευση αλκοολούχων ποτών σε παραποιημένες συσκευασίες προχώρησαν τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατόπιν ανάλυσης κινδύνου, σε δυο εμπορευματοκιβώτια προερχόμενα από τον Λίβανο και με τελικούς προορισμούς την Ολλανδία και Μεγάλη Βρετανία

Τα δείγματα που ελήφθησαν εξετάστηκαν τόσο από τους δικαιούχους των εμπορικών σημάτων που φέρουν οι φιάλες, όσο και από τις Χημικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Αμφότεροι αποφάνθηκαν για τον παραποιημένο χαρακτήρα των συσκευασιών των φιαλών, καθώς αφαιρέθηκαν επιμελώς, με μηχανικό τρόπο, η εργοστασιακή ένδειξη παρτίδας (LOT NUMBER).

Τα ανωτέρω αποτελούν παραποίηση των συσκευασιών και παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Δεσμεύτηκαν συνολικά 2.191 χαρτοκιβώτια με 15.438 φιάλες, ενώ η έρευνα συνεχίζεται σε συνεργασία Ελληνικών και Ευρωπαϊκών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

