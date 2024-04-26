Την Τρίτη 30 Απριλίου θα καταβληθεί από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας -μέσω του εποπτευόμενου Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)- το ποσό των αναδρομικών, από την αύξηση του επιδόματος γέννησης για όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1/1/2023.

Οι 58.912 γυναίκες που γέννησαν εντός του 2023 και έχουν λάβει ήδη το πλήρες ποσό του επιδόματος ή θα τους καταβληθεί η δεύτερη δόση τώρα τον Απρίλιο, θα λάβουν για τα αναδρομικά, το πόσο των 36.247.500 ευρώ. Το επιπλέον ποσό που προκύπτει μετά την αύξηση του επιδόματος γέννησης, καταβάλλεται στις δικαιούχους χωρίς αυτοί να υποβάλλουν νέα αίτηση και χωρίς να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Σημειώνεται ότι για την τρέχουσα μηνιαία καταβολή του επιδόματος γέννησης, οι δικαιούχοι λαμβάνουν το αυξημένο ποσό.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης για το μήνα Απρίλιο ανέρχονται σε 10.119 και το ποσό τη καταβολής ανέρχεται σε 11.165.950 ευρώ.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε σχετικά:

«Στεκόμαστε με αγωνία και φροντίδα δίπλα στις μαμάδες και δίνουμε μια σημαντική ανάσα στις οικογένειες να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες πρώτες ανάγκες. Περιορίζοντας τις δυσκολίες, μεγαλώνει η χαρά που φέρνει ένα νέο μωρό. Στηρίζουμε εμπράκτως τη μητρότητα με αύξηση στα επιδόματα, την επέκταση των επιδοτούμενων γονικών αδειών. Ενώ εντός του 2024 περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ κατευθύνονται για να υποστηρίξουμε τις οικογένειες. Ποτέ δεν θα πούμε ότι είναι αρκετά αλλά ποτέ δεν ήταν περισσότεροι οι αντίστοιχοι πόροι».

Οι δικαιούχοι και τα νέα ποσά του επιδόματος γέννησης

Δικαιούχος του επιδόματος, είναι κάθε μητέρα που διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχει ετήσιο ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ.

Μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου τον περασμένο Φεβρουάριο, το επίδομα γέννησης αυξήθηκε στις 2.400 ευρώ για ένα παιδί και ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών η αύξηση φτάνει τα 1.500 ευρώ έως και το ποσό των 3.500 ευρώ.

Αναλυτικά:

* 2.400 ευρώ για οικογένειες που αποκτούν το πρώτο τους παιδί: αύξηση 400 ευρώ

* 2.700 ευρώ για οικογένειες που αποκτούν το δεύτερο παιδί - αύξηση 700 ευρώ

* 3.000 ευρώ για οικογένειες που αποκτούν το τρίτο παιδί - αύξηση 1.000 ευρώ

* 3.500 ευρώ για οικογένειες που αποκτούν το τέταρτο παιδί και πάνω - αύξηση 1.500 ευρώ.

* Η 1η δόση χορηγείται τον επόμενο μήνα από τη γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης του παιδιού.

* Η 2η δόση μετά από 5 μήνες από το μήνα της γέννηση του παιδιού.

