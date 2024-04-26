Η αποθέωση Σλούκα και Παπαπέτρου στα αποδυτήρια και το «Αυτός!» του Καλαϊτζάκη

Κώστας Σλούκας και Ιωάννης Παπαπέτρου είχαν την τιμητική τους στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη επί της Μακάμπι (95-79).
«Πάμε ομαδάρα!», φώναξε ο πρώτος προτού μπει στα αποδυτήρια και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης τον υποδεχτεί φωνάζοντας «Αυτός!».
Ο δε Παπαπέτρου αφού χτύπησε την πόρτα για να μπει μέσα, άκουσε την ερώτηση «Ποιος;» και αφού πέρασε στα ενδότερα άκουσε τους συμπαίκτες του να φωνάζουν «Εσύ!».
Knock, knock…
Good morning Greens 💚#WeTheGreens #paobcaktor #RoadToBerlin pic.twitter.com/AFEqZpQ9c2— Panathinaikos BC (@paobcgr) April 26, 2024
