Την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024, θα γίνει στην Αθήνα μία μεγάλη συνάντηση: οι δύο θρύλοι της όπερας και από τους πλέον αγαπημένους ερμηνευτές κλασικής μουσικής σε ολόκληρο τον πλανήτη Χοσέ Καρέρας και Πλάσιντο Ντομίνγκο έρχονται μαζί στο Καλλιμάρμαρο, για μια ιστορική συναυλία.

Πρόκειται για μία ανεπανάληπτη βραδιά που θα γράψει ιστορία με τους δύο γίγαντες της Όπερας να βάζουν την Αθήνα στο χάρτη με τις συναυλίες παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Σε ένα πρόγραμμα δομημένο με άριες που άφησαν εποχή και ντουέτα από μερικές από τις πιο αγαπημένες όπερες όλων των εποχών, οι δύο σπουδαιότεροι τενόροι του κόσμου θα μαγέψουν το κοινό κάθε ηλικίας, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα διαμάντια από το ρεπερτόριο του μουσικού θεάτρου, τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Broadway, αλλά και της Ισπανικής και Ναπολιτάνικης παράδοσης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της αξέχαστης συναυλίας στην Ελλάδα, το κοινό στο Καλλιμάρμαρο στάδιο θα έχει το προνόμιο να ζήσει από κοντά μία βραδιά που θα γράψει ιστορία, ακούγοντας τους δύο σπουδαιότερους εν ζωή ερμηνευτές κλασικής μουσικής στον κόσμο να τραγουδούν τα αριστουργήματα που τους έχουν χαρίσει παγκόσμια αναγνώριση.

Για εισιτήρια πατήστε ΕΔΩ

Οι Domingo και Carreras έγραψαν ιστορία στη δεκαετία του ‘90 , αλλά και στις αρχές αυτής του 2000s όταν πραγματοποίησαν εμφανίσεις ως Three Tenors με τον Luciano Pavarotti στο πλάι τους, φέρνοντας τη μαγεία της κλασικής μουσικής στο πλατύ κοινό.

Χαρακτηριστικές εμφανίσεις τους που άφησαν εποχή φέροντας κοντά διαφορετικούς ανθρώπους κάθε ηλικίας, εθνότητας και τάξης ήταν οι τελικοί ποδοσφαίρου Fifa World Cup Final το 1990 και το 1994.

