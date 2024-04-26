Έχασε τη μάχη για τη ζωή το βρέφος που είχε γεννηθεί πρόωρα με καισαρική πριν από πέντε ημέρες στη Γάζα αφού η μητέρα του σκοτώθηκε μαζί με τον σύζυγό και την μεγαλύτερη κόρη της σε ισραηλινή επιδρομή στη Ράφα.

Σύμφωνα με το Associated Press, την είδηση έκανε γνωστή ο θείος της Rami al-Sheikh λέγοντας ότι η υγεία της μικρής Sabreen Jouda, επιδεινώθηκε και οι γιατροί δεν κατάφεραν να τη σώσουν.

Η μητέρα της μικρής, η Sabreen al-Sakani η οποία βρισκόταν στην 30η εβδομάδα κύησης πέθανε κατά την ισραηλινή επιδρομή και αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα καισαρική τομή. Το βρέφος κρατήθηκε σε θερμοκοιτίδα σε μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών σε άλλο νοσοκομείο ωστόσο, δεν τα κατάφερε.

Όπως είπε ο θείος της στο Associated Press η μικρή Σαμπρίν θάφτηκε δίπλα στον πατέρα της, χθες Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.