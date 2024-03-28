O Γιώργος Παπανδρέου, μιλώντας πρίν από λίγο στη Βουλή, κατέκρινε την στάση της κυβέρνησης στη διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών κι απάντησε στις επικρίσεις κατά του ΠΑΣΟΚ για την απόφασή του να θέσει θέμα δυσπιστίας. «Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι την ΝΔ, δεν μας οδήγησε εδώ -στην πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, που στήριξαν και τα άλλα τρία κόμματα- καμμία διαπλοκή. Εσείς, της ΝΔ, μας οδηγήσατε εδώ. Γιατί εσείς υπηρετείτε τους ισχυρούς της ελίτ. Εσείς υπονομεύετε τα αυτονόητα μιας δημοκρατικής πολιτείας. Συγκαλύπτοντας τις δικές σας αθέμιτες πρακτικές», είπε συγκριμένα ο πρώην πρωθυπουργός και νυν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Παπανδρέου επικαλέστηκε την αναφορά στην Εξεταστική Επιτροπή της κ. Καρυστιανού. «Τι κατάντια, τι ντροπή... Είναι έτσι η χώρα μου;»- για να υπογραμμίσει ότι «το έγκλημα που ήταν προβλέψιμο -όπως γνωρίζουμε πια από εκθέσεις-, ήταν προϊόν ρουσφετιών, πελατειακής διαχείρισης, αδιαφάνειας και διαφθοράς».

«Μας φέρατε εδώ γιατί υπάρχει και νέο έγκλημα. Εν εξελίξει. Γιατί αν το πρώτο ήταν προβλέψιμο, το δεύτερο ήταν προαποφασισμένο. Είναι το έγκλημα της συστηματικής συγκάλυψης. Ένα έγκλημα που συνεχίζεται εις βάρος της δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της δημοκρατίας και τελικά, των συμφερόντων και της ομοψυχίας του ελληνικού λαού», τόνισε ο Γιώργος Παπανδρέου και σημείωσε: «Αφυπνίσατε δημοκρατικά αντανακλαστικά. Αναδείξατε -άθελά σας- με τις επιλογές σας, τη σημασία, την καθοριστική σημασία της δημοκρατίας για την ασφάλεια, την ευμάρεια, την προκοπή, την ισότητα, για ένα κράτος δικαίου που θα περιφρουρεί την αξιοπρέπεια κάθε πολίτη, του κάθε Έλληνα αλλά και του ελληνισμού ολόκληρου. Αυτό ίσως αποτελεί το μόνο, αλλά σημαντικό συμπέρασμα, από αυτήν την τραγωδία και τη συνεχιζόμενη περιπέτεια».

Όπως ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός «η Δημοκρατική Παράταξη, έφερε θεσμούς που ενίσχυαν την αξιοκρατία, τη διαφάνεια στη διαχείριση των χρημάτων του ελληνικού λαού, την αποκέντρωση της εξουσίας, ώστε να ελέγχεται από τον λαό, ένα κοινωνικό κράτος που στόχο έχει τη σιγουριά, την ασφάλεια του κάθε αδύναμου, τη δημοκρατική διαβούλευση και συμμετοχή για αποτελεσματικές αποφάσεις, τη διάκριση των εξουσιών για να ελέγχεται η αυθαιρεσία και η απληστία. Το κράτος δικαίου. Σε αυτόν τον αγώνα μένουμε πάντα πιστοί».

Υποστήριξε ακόμη ότι τα πραγματικά ζητήματα, τα πραγματικά διλήμματα, που ανέδειξε η τραγωδία των Τεμπών συμπυκνώνονται σε δύο λέξεις: Κράτος Δικαίου. Με τις υπογραφές ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων πολιτών, τέθηκε καίρια το αίτημα για το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη.

'Ασκησε δριμεία κριτική στη ΝΔ για το Κράτος Δικαίου λέγοντας πως, εκτός από πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, υπήρξε «και ένα άλλο ψήφισμα της Ευρωβουλής, που είχατε εσείς ζητήσει - μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για την κρίση του 2009. Εκεί αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η αναξιοπιστία της χώρας οφείλετο στην στατιστική απάτη της κυβέρνησης της ΝΔ. Γι' αυτό εξαφανίσατε το ψήφισμα εκείνο. Γι' αυτό έκανε ότι δεν είδε τίποτα και η δικαιοσύνη. Περίμενα από την τότε κρίση να βγουν κάποια συμπεράσματα».

«Η μεγάλη δημοκρατική πρόκληση της εποχής μας, είναι αν εμείς οι πολιτικοί θα εκφράσουμε χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς ιδιοτέλεια, τα ευρύτερα συμφέροντα του λαού ή θα είμαστε έρμαια, αιχμάλωτοι ή και μέτοχοι στο πάρτι των μεγάλων συμφερόντων. Αν θα υπερασπιστούμε την αυτονομία της πολιτικής. Αυτό αποτελεί και σήμερα τη μεγάλη διαχωριστική γραμμή των πολιτικών μας», σημείωσε κάνοντας αναφορά σ΄όσα είπε χθες ο διοικητής της ΤτΕ:

«Λέει συγκεκριμένα: "Υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι σαφώς έχουν ολιγοπωλιακή δομή και αυτό αποδεικνύεται από τα spreads και τα margins. Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερο ανταγωνισμό, διότι όπως προκύπτει από μελέτες της Τράπεζας της Ελλάδος έχουμε ολιγοπώλια στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στις τράπεζες και στην ιδιωτική νοσοκομειακή περίθαλψη". Που είναι, λοιπόν, οι ισχυροί δημοκρατικοί θεσμοί που θα προστατεύσουν τον πολίτη από την αυθαιρεσία των ισχυρών;

Που είναι οι δημοκρατικές διαδικασίες και ο πολιτισμός που θα προστατεύσουν και θα απελευθερώσουν τον Ελληνισμό από τις καθεστωτικές αντιλήψεις. Αντιλήψεις που αναγορεύουν σε αξία την εξουσία και αποδέχονται ως πρακτική το κονέ, την μπάζα, τη μαγκιά και τελικά, το "μπάζωμα» της αλήθειας;"», επισήμανε ο πρώην πρωθυπουργός.

