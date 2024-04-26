Η Μαντόνα μοιράστηκε ένα συγκινητικό άλμπουμ από τα παρασκήνια με τα τέσσερα μικρότερα παιδιά της κατά τη διάρκεια της περιοδείας της «Celebration Tour». Η 65χρονη σούπερ σταρ της ποπ υιοθέτησε τον David Banda, 18 ετών, τη Mercy James, 18 ετών, και τα 16χρονα δίδυμα κορίτσια της, τη Stella και την Estere, από τη Ναμίμπια.

Τα παιδιά της τη συνόδευαν κατά τη διάρκεια της σειράς συναυλιών της σε όλο τον κόσμο και έχουν εμφανιστεί ακόμη και στη σκηνή μαζί της ως ερμηνευτές.

Η τραγουδίστρια του «Material Girl» δημοσίευσε ένα εκτενές άλμπουμ στο Instagram που δείχνει τα παιδιά της να κάνουν πρόβες μαζί της και να τη συνοδεύουν στη σκηνή. Μια ιδιαίτερα συγκινητική φωτογραφία ήταν αυτή της Madonna να συγκεντρώνει μερικά από τα παιδιά της στα παρασκήνια για μια ομαδική αγκαλιά.

«Τα παιδιά μου δεν σταμάτησαν ποτέ να κάνουν πρόβες… δεν σταμάτησαν ποτέ να με επευφημούν και να με υποστηρίζουν», ανέφερε Μαντόνα.

Η Μαντόνα έχει επανειλημμένα πει σε συνεντεύξεις ότι τα παιδιά της τη στήριξαν στην περιπέτεια της υγείας της που βίωσε το περασμένο καλοκαίρι, όταν πέρασε αρκετό καιρό στην εντατική για μια σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη.

«Νομίζω ότι αυτό που έμαθαν τα παιδιά μου περισσότερο αυτή τη χρονιά με τις πρόβες και τις παραστάσεις είναι ότι αν θέλεις να ακολουθήσεις τα όνειρά σου, πρέπει να δουλέψεις σκληρά γι' αυτά. Και αν όλα τους επιλέξουν κάτι διαφορετικό αργότερα στη ζωή τους, δεν θα ξεχάσουν ποτέ αυτή τη χρονιά αίματος, ιδρώτα και δακρύων. Ούτε και εγώ. Είναι μια γιορτή!», έγραψε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

