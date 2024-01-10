Της Πηνελόπης Γκάλιου

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για το πλαίσιο που θα θέσει ο πρωθυπουργός μέσω της σημερινής συνέντευξής του στην κρατική τηλεόραση για το γάμο ομόφυλων ζευγαριών, με βασικό και ακανθώδες ζήτημα να αναδεικνύεται η τεκνοθεσία.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός αναμένεται να εστιάσει στην αναγκαιότητα των επερχόμενων ρυθμίσεων για τα ομόφυλα ζευγάρια, ως απόρροια μιας πραγματικότητας που ήδη υφίσταται και στην ελληνική κοινωνία, αλλά και στην υποχρέωση της πολιτείας να επιλύσει άδικες εκκρεμότητες σε βάρος των ομόφυλων πολιτών.

Αναμένεται δε, να τονίσει ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή τόσο στη διεξοδική συζήτηση του θέματος, ώστε να λυθούν παρεξηγήσεις και ανακρίβειες που μπορεί να σκιάζουν τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά και να ακούσει την επιχειρηματολογία και όσων διαφωνούν.

Ερώτημα παραμένει η επιβολή ή όχι κομματικής πειθαρχίας στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, αλλά και η "πειθαρχία" που θα ζητηθεί από τους υπουργούς της κυβέρνησης, καθώς διαφωνίες καταγράφονται και εντός του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως επανέλαβε την εκτίμηση ότι οι συμμετέχοντες στο κυβερνητικό σχήμα θα πρέπει να στηρίζουν τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

«Όταν συμμετέχεις σε μία ομάδα που έχει μία πολύ σημαντική αποστολή και χρέος στους πολίτες, οφείλεις να στηρίζεις τις νομοθετικές της πρωτοβουλίες, να ενημερώνεσαι γι' αυτές και να βγαίνεις μπροστά» δήλωσε, φωτογραφίζοντας την διαφορετική στάση που αναμένεται να τηρήσει το Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ των βουλευτών και των Υπουργών της γαλάζιας παράταξης.

Ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, πάντως, επιμένει στη διαφωνία του με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αποκλείοντας – μέχρις ώρας- το ενδεχόμενο να αλλάξει άποψη. "Επειδή έχω απόψεις αρχής σε αυτά, δεν το βλέπω" απάντησε σε σχετική ερώτηση σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση που θα τηρήσουν έναντι του νομοσχεδίου και αρκετοί Υφυπουργοί, καθώς φαίνεται πως αρκετοί προβληματίζονται για τη στάση που θα τηρήσουν, ειδικά με αφορμή το ζήτημα της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια.

Ο πρωθυπουργός βέβαια, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αναμένεται να διευκρινίσει ότι η τεκνοθεσία δεν θα ταυτίζεται με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της παρένθετης μητρότητας, αλλά μόνο με την υιοθεσία και την αναγνώριση των δικαιωμάτων και των δύο γονέων έναντι των παιδιών, ώστε αυτά να προστατεύονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, είναι αυτός που εμφανίζεται πιο επιφυλακτικός από όλους και αναμένει το οριστικό κείμενο του σχεδίου νόμου για να σταθμίσει τις αποφάσεις του.

Αρνητικός με «αγκάθι» την τεκνοθεσία εμφανίζεται σε αυτή τη φάση τουλάχιστον και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Κελέτσης, ενώ με φόντο την τεκνοθεσία έντονο προβληματισμό εκφράζουν στους συνομιλητές τους και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κώστας Κυρανάκης, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής Μαρία Κεφάλα και ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Πηγές της Ηρώδου Αττικού, πάντως, άφηναν να εννοηθεί ότι ο πρωθυπουργός δεν πρόκειται να αφήσει τους υπουργούς του να λειτουργήσουν κατά βούληση και να καταψηφίσουν ένα τόσο κομβικό νομοσχέδιο που αφορά τη στήριξη δικαιωμάτων και την επίλυση αδικιών εις βάρος των ομόφυλων. Κατόπιν αυτού δε, μένει να φανεί, ποιοι – εκτός του κ. Βορίδη- θα επιμείνουν μέχρι τέλους στη διαφωνία τους ή αυτή θα καμφθεί μετά τις εξηγήσεις και τις διευκρινίσεις που αναμένεται να δώσει απόψε κατά τη συνέντευξή τους ο πρωθυπουργός.

Στη διαφωνία τους επιμένουν και άλλοι βουλευτές της ΝΔ ακόμη κι αν τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας, προβάλλοντας συνειδησιακές αναστολές, όπως ο Θάνος Πλεύρης ο οποίος δήλωσε ότι η διαφωνία του συνδέεται με τη συνείδησή του καθώς διαφωνεί "με την οποιαδήποτε παρέμβαση στο οικογενειακό δίκαιο" δήλωσε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Κάθετος επίσης κατά των επερχόμενων ρυθμίσεων επιμένει να δηλώνει και ο Κώστας Καραγκούνης δηλώνοντας πως «επειδή ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών συμπαρασύρει και την τεκνοθεσία, είμαι απέναντι και είμαι εναντίον», ενώ αντίστοιχη στάση τηρεί και η Άννα Καραμανλή η οποία τόνισε πως πιστεύει «στο βασικό μοντέλο της οικογένειας, στον πατέρα και στη μητέρα» δηλώνοντας επίσης ότι θα καταψηφίσει.

Επιφυλάξεις και προβληματισμό έχουν εκφράσει και πολλοί άλλοι γαλάζιοι βουλευτές όπως ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος,ο Νότης Μηταράκης, ο ο Στέλιος Πέτσας,ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ο Γιώργος Γεωργαντάς, και ο Κώστας Βλάσσης.

Υπάρχουν επίσης και εκείνοι οι βουλευτές της ΝΔ που μπορεί να διαφωνούν με το προωθούμενο νομοσχέδιο αλλά επειδή δεν θέλουν να έρθουν σε ευθεία διαφωνία με τον πρωθυπουργό και την κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης "φλερτάρουν" με την αποχή από την ψηφοφορία διευκολύνοντας έτσι και την κυβέρνηση καθώς το νομοσχέδιο ούτως ή άλλως θα ψηφιστεί με την πλειοψηφία των παρόντων.

Πηγή: skai.gr

