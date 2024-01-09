Σταθερός στην απόφασή του να μην ψηφίσει το κυβερνητικό νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια είναι ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ Θάνος Πλεύρης όπως τόνισε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή Σήμερα.



Ο πρωθυπουργός θα θέσει το πλαίσιο θα αναπτυχθούν και τα επιχειρήματα. Εγώ διαφωνώ και για τον γάμο, οπότε δεν περιμένω τι παραπάνω ή λιγότερο μπορεί να έχει (το νομοσχέδιο). Να τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός και επ’ αυτού θα τοποθετηθώ, είπε ο κ. Πλεύρης.



Πρόκειται για ένα θέμα που συνδέεται με θέματα συνείδησης δεν συνδέεται με χάραξη πολιτικής και η διαφωνία μου εκφράζεται με τη μη στήριξη, δεν θα το ψηφίσω διευκρίνισε ο βουλευτής της ΝΔ.



«Διαφωνώ με οποιαδήποτε παρέμβαση στο οικογενειακό δίκαιο άρα και στην αλλαγή μορφής της οικογένειας, ακόμα και δεν υπήρχε τεκνοθεσία. Αυτά τα θέματα έχουν λυθεί με σύμφωνο συμβίωσης σε απλές μορφές».



Σύμφωνα πάντα με τον κ. Πλεύρη, η πρόταση νόμου που κατατέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ λέει: γάμος, υιοθεσία, κατάργηση των όρων άνδρας - γυναίκα στο πλαίσιο του δικαίου μας, επιλογή του γονέας 1 και γονέας 2 (πατέρας – μητέρα κατ’ επιλογή «Γονέας Ι» και «Γονέας ΙΙ»). Λέει δηλαδή στον αστικό κώδικα να μην χρησιμοποιούνται τα έμφυλα, και ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (παρένθετη μητέρα).

Η διάταξη όπως τη φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει σε καμία χώρα της ΕΕ. Θέλει να κάνει τη γυναίκα μηχανή παραγωγής τέκνων για να ικανοποιείται το «εγώ» κάποιων για να κάνουν παιδιά, πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

