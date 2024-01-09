Δημοσκόπηση Alco: Δένδιας και Πιερρακάκης οι πιο πετυχημένοι υπουργοί - Η δημοτικότητα των αρχηγών

Στους πιο πετυχημένους υπουργούς εστίασε στο β' μέρος της η δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του Alpha.

Σύμφωνα με τα δείγματα της έρευνας, ο Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης θεωρούνται ως οι πιο πετυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τρίτος είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης και ακολουθούν ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Υψηλό ωστόσο είναι το ποσοστό που δήλωσε ότι δεν είναι κανένας πετυχημένος.

Όσον αφορά στη δημοτικότητα των αρχηγών, τη χειρότερη εικόνα παρουσιάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος συγκέντρωσε το 62% των αρνητικών απόψεων και μόλις το 18% των θετικών. Καλύτερη εικόνα, με 40% θετικές απόψεις, παρουσιάζουν ο πρόεδρος της ΝΔ και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

