Ολοκληρώθηκαν οι προετοιμασίες για τον προγραμματισμό των αναπτυξιακών συνεδρίων, για το επόμενο δίμηνο, στις περιφέρειες της χώρας. Πρώτοι σταθμοί, οι περιφέρειες Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Κατόπιν της σχετικής απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, συγκροτήθηκε η επιτροπή στελεχών του κόμματος για τον σχεδιασμό και διεξαγωγή των αναπτυξιακών συνεδρίων, η οποία έθεσε το πλαίσιο των προτεραιοτήτων για τον σχεδιασμό της περιφερειακής ανάπτυξης, με τη μέγιστη δυνατή συνεργασία και αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων σε κάθε περιφέρεια, την εμπλοκή κάθε συλλογικού φορέα αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη.

Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο στόχο αποτελεί η απάντηση στο πρόβλημα της αποεπένδυσης σε ζωτικής σημασίας εθνικές υποδομές και δραστηριότητες κατά τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Η ανάδειξη των αιτίων και των παραγόντων που έβαλαν χειρόφρενο στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, που κράτησαν χαμηλή την παραγωγικότητα και ευθύνονται για τη γήρανση και την εικόνα των παραμελημένων σχολείων, των νοσοκομείων, των δημοσίων υποδομών, για τις ανισότητες, την ερήμωση των χωριών και την συμφόρηση στις πόλεις.

Όπως ανέφεραν οι πηγές, μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς θεσμούς και ενώσεις πολιτών, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχεδιάζει το πλάνο επανάκαμψης, ένα νέο πρόγραμμα επενδύσεων της ελληνικής περιφέρειας. Που περιλαμβάνει επενδύσεις στις υποδομές της χώρας, θετικό προγραμματικό πλαίσιο για το παρόν κι εμπροσθοβαρείς πολιτικές για το μέλλον.

«Διεκδικούμε η ελληνική περιφέρεια να ξαναγίνει τόπος στον οποίο θα μπορούν να ζουν το παρόν και να σχεδιάζουν το μέλλον τους οι νέοι και οι νέες της πατρίδας μας. Όχι μόνο με νέες, αλλά και ποιοτικές θέσεις εργασίας, με ενδυναμωμένη και θωρακισμένη την οικονομία, καλά προετοιμασμένη την πατρίδα μας για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Για μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές», τόνισαν οι ίδιες πηγές.

