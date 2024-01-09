Ειδικό πακέτο καίριων επεμβάσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μείζον θέμα της ακρίβειας σε βασικά προϊόντα κατανάλωσης θα παρουσιάσει την Τετάρτη η κυβέρνηση, εστιάζοντας σε αγαθά που εμφανίζονται σε ιδιαίτερα αυξημένες τιμές.

Η κυβέρνηση και ειδικότερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν τοποθετήσει στην κορυφή της ατζέντας το θέμα της ακρίβειας. Ήδη το προηγούμενο διάστημα έχει γίνει η προεργασία και αύριο, Τετάρτη, αναμένονται ανακοινώσεις με συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να μειωθούν οι τιμές.

Στις 10 το πρωί ανακοινώθηκε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα της ακρίβειας και δύο ώρες αργότερα, στις 12 το μεσημέρι, θα υπάρξουν ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα έχουν στόχο τη μείωση των τιμών σε ένα ικανό ποσοστό, ώστε να λειτουργήσει καταπραϋντικά για το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο στόχαστρο των μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση μπαίνουν το βρεφικό γάλα, οι πάνες, τα απορρυπαντικά, θα καθαριστικά και οι οδοντόκρεμες. Στη λίστα προστέθηκαν και τα οπωροκηπευτικά, προκειμένου να ελεγχθεί η διαδρομή των τιμών, δηλαδή σε ποια τιμή ξεκινά από τον παραγωγό και σε τι τιμή καταλήγει στα ράφια των καταστημάτων.

Στόχος της κυβέρνησης δεν είναι απλώς μία συμφωνία κυρίων με τις πολυεθνικές εταιρείες, αλλά το γενικότερο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, ώστε να υπάρξει σημαντική απομείωση στην πίεση που δέχεται το εισόδημα της μέσης οικογένειας στην Ελλάδα.

