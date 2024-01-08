Την Τετάρτη αναμένεται να ξεκινήσει και επισήμως ο διάλογος που αφορά το νομοσχέδιο για τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κρατικό κανάλι, προκειμένου να ορίσει το γενικό πλαίσιο των διατάξεων που θα έρθουν στη Βουλή προς ψήφιση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημόσια συζήτηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα διαρκέσει λίγες εβδομάδες, καθώς στα τέλη Φεβρουαρίου, το αργότερο στις αρχές Μαρτίου, αναμένεται το νομοσχέδιο να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Οι αντιδράσεις για τον γάμο και κυρίως για την τεκνοθεσία προέρχονται κατά βάση από βουλευτές, ακόμη και υπουργούς της κυβερνητικής παράταξης, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη συζήτηση, την ίδια στιγμή που διαιρεμένη είναι και η κοινή γνώμη, όπως αποτυπώνουν όλες οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός την Τετάρτη αναμένεται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να προωθήσει την τεκνοθεσία, με τη μορφή της υιοθεσίας, αλλά όχι την παρένθετη μητέρα, καθώς πρόκειται για μία διάταξη που προκαλεί συνολικότερες αντιδράσεις και αντιρρήσεις.

Οι αντιδράσεις εντός της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και εντός του υπουργικού σχήματος, είναι σημαντικές, καθώς, μεταξύ άλλων, την αντίρρησή τους έχουν εκφράσει δημοσίως τόσο ο πρώην πρωθυπουργός κ. Σαμαράς, όσο και οι κ.κ. Μηταράκης, Πλεύρης, Καραγκούνης, Βορίδης, Κατσανιώτης και Λαζαρίδης.

Προκειμένου, λοιπόν, να κατευναστούν οι αντιδράσεις, έχουν ξεκινήσει ήδη συζητήσεις με τους υπουργούς και τους βουλευτές που αντιδρούν στον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Τη δύσκολη αποστολή του «πολιτικού μασάζ» έχουν αναλάβει ο κ. Μπρατάκος και η κυρία Συρεγγέλα, ώστε να περιοριστούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι απώλειες κατά την ψήφιση του Νομοσχεδίου.

Επαφές αναμένεται να γίνουν και με την Αρχιεπισκοπή, χωρίς ωστόσο, προς το παρόν, να έχει οριστεί κάποιο ραντεβού ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Πηγή: skai.gr

