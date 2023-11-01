Με ευχές για καλό μήνα ξεκίνησε στις 10 το πρωί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Στέφανο Κασσελάκη στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε περίπου μία ώρα αργότερα.

Ο πρωθυπουργός ρώτησε τον κ. Κασσελάκη εάν έχει προσαρμοστεί στους καινούργιους χώρους, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να απαντά: «Στη Βουλή όχι ακόμη, αλλά μια μέρα εύχομαι πλήρως. Στο κομματικό περιβάλλον σίγουρα. Και στην Ελλάδα. Έχουμε ευθύνη να φέρουμε τους απόδημους Έλληνες πίσω, είναι εθνική ευθύνη και εθνικό στοίχημα».

Ο πρωθυπουργός απάντησε πως η κυβέρνηση έχει κάνει μια καλή αρχή με το νομοσχέδιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους απόδημους να ψηφίζουν από το μόνιμο τόπο διαμονής τους, με τον κ. Κασσελάκη να απαντά ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δίνει το δικαίωμα στο εκλέγειν και όχι στο εκλέγεσθαι.

Ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «αυτά θα τα συζητήσουμε» και πρόσθεσε ότι το Σύνταγμα αναγνωρίζει σε όλους τους Έλληνες πολίτες το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.





Πηγή: skai.gr

