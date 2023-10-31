Με κύριο αντικείμενο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής συνεδριάζει αυτή την ώρα το υπουργικός συμβούλιο. Στην εισήγησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αφού χαρακτήρισε αντικοινωνική συμπεριφορά τη φοροδιαφυγή, προανήγγειλε αφενός ότι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώσουν εισόδημα πάνω από το τεκμαρτό όριο (που ισούται με τον κατώτατο μισθό) θα απαλλαγούν από το ήμισυ του τέλους επιτηδεύματος από το 2024, ενώ έκανε και επίσημο ότι θα λάβουν επίδομα θέρμανσης και τα κοινοκυριά που θερμαίνονται με ρεύμα.

Ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στη Σύνοδο Κορυφής, ενώ συνέχισε λέγοντας ότι η πυξίδα της κυβέρνησης δείχνει σταθερά τις μεταρρυθμίσεις. Όσα ανακοίνωσα στη ΔΕΘ γίνονται πλέον νόμος. Ρυθμίσεις για τα POS, την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Πρέπει να δούμε τη στρεβλή εικόνα για να την αλλάξουμε. Δεν γίνεται οι περισσότεροι να δηλώνουν λιγότερα από τον υπάλληλό τους. Από το 2024 οι ελεύθεροι επαγγελματίες αποκτούν σημείο αναφοράς, το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν μπορεί να είναι κατώτερο του κατώτατου μισθού, αλλά και κίνητρο. Όσοι εμφανίζουν πάνω, θα απαλάσσονται από το 50% του τέλους επιτηδεύματος από το 2024, ενώ οι υπόλοιποι θα απαλλαγούν για το 25%. Παράλληλα, θα διορθώσουμε την αδικία και θα επιδοτηθούν και τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ρεύμα.

«Δεν γίνεται 7 στους 10 να δηλώνουν ετήσια εισοδήματα μικρότερα ακόμα και από τον κατώτατο μισθό. Ο εργοδότης να εμφανίζεται να εισπράττει λιγότερο απ’ ότι ο εργαζόμενός του», είπε χαρακτηριστικά ο κ.Μητσοτάκης και συνέχισε: «Προχωρούμε λοιπόν σε μία τολμηρή παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων. Έτσι από το 2024 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι αποκτούν ένα σημείο αναφοράς για το τεκμαρτό τους εισόδημα το οποίο δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο του βασικού μισθού.



Αποκτούν ωστόσο και ένα σημαντικό επιπρόσθετο κίνητρο για τη φορολογική τους συνέπεια., γιατί παράλληλα όσοι εμφανίζουν κέρδη πάνω από αυτό το κατώτατο τεκμαρτό όριο θα απαλλάσσονται από το 50% του τέλους επιτηδεύματος, ενώ για τους υπόλοιπους η έκπτωση θα είναι της τάξης του 25%.

Κάτι που είχα ανακοινώσει ότι θα ισχύσει από το 2025 έρχεται ουσιαστικά μπροστά κατά 1 χρόνο. Το επισπεύδουμε γιατί εμπιστευόμαστε τη λογική και την αποτελεσματικότητα του νέου συστήματος που θα παρουσιάσει ο Υπουργός Οικονομικών».

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ακολουθεί:



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως βλέπετε έχουμε αρκετή μεταρρυθμιστική δυναμική για να συνεδριάζουμε πια δύο φορές το μήνα. Και η σημερινή μας συνεδρίαση γίνεται στη σκιά της εντεινόμενης αναταραχής στη γειτονιά μας.

Θα επαναλάβω ότι ως δύναμη σταθερότητας στην περιοχή, η Ελλάδα αναγνωρίζει στο Ισραήλ το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, πάντα με βάση το Διεθνές Δίκαιο και ειδικά το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.

Διαχωρίζει, ωστόσο, την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς από τον Παλαιστινιακό λαό και ήδη, μάλιστα, σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Κύπρος, και πάντα υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εξετάζουμε διόδους παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας μέσω θαλάσσης.

Ενώ, βέβαια, υποστηρίζουμε σταθερά μία οριστική λύση του παλαιστινιακού ζητήματος στη λογική των δύο κρατών. Είμαστε μία χώρα η οποία τιμά τις συμμαχίες της και η οποία συνομιλεί με όλους τους εμπλεκόμενους.

Γνωρίζετε, επίσης, τις παρεμβάσεις τις οποίες έκανα στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, με αιχμή την αύξηση των κονδυλίων που αφορούν τις φυσικές καταστροφές και το μεταναστευτικό.

Όπως σημαντική εξέλιξη θεωρώ και το γεγονός ότι έχει διευρυνθεί σημαντικά ο αριθμός των χωρών που βλέπουν πλέον θετικά την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους δείκτες υπολογισμού του υπερβολικού ελλείμματος. Είναι μία ακόμα ελληνική πρόταση η οποία αποκτά διαρκώς νέους συμμάχους.

Σε ό,τι αφορά τώρα το εσωτερικό, η πυξίδα μας δείχνει σταθερά τις μεταρρυθμίσεις. Έτσι, όσα ανακοίνωσα στη ΔΕΘ για τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής παίρνουν τώρα τη μορφή νόμου. Είναι μία διαρκής μάχη κατά μίας βαθιά αντικοινωνικής στάσης, με την οποία -όπως έχουμε πει πολλές φορές- δεν συμβιβαζόμαστε.

Λαμβάνουμε, λοιπόν, μια σειρά από παράλληλα μέτρα σε πολλά πεδία. Από τη διασύνδεση, επιτέλους, των POS με τις ταμειακές μηχανές, την ΑΑΔΕ και την εφορία, μέχρι τις ρυθμίσεις εναντίον του λαθρεμπορίου καυσίμων και τις καινούριες παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε για τη δίκαιη φορολόγηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Και, ασφαλώς, την δικαιότερη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Στον τομέα αυτό θα πρέπει επιτέλους να δούμε κατάματα τη στρεβλή εικόνα, ώστε να μπορέσουμε και να την αλλάξουμε. Δεν γίνεται επτά στους δέκα ελεύθερους επαγγελματίες να δηλώνουν ετήσια εισοδήματα μικρότερα ακόμα και από τον κατώτατο μισθό.

Με άλλα λόγια, ο εργοδότης να εμφανίζεται συχνά να εισπράττει πολύ λιγότερα χρήματα από ότι ο υπάλληλός του, από ό,τι ο εργαζόμενός του. Προχωρούμε, λοιπόν, σε μια τολμηρή παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά φυσικά και ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων.

Έτσι, από το 2024 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι αποκτούν ένα σημείο αναφοράς για το τεκμαρτό τους εισόδημα, το οποίο δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο του βασικού μισθού.

Αποκτούν ωστόσο και ένα σημαντικό επιπρόσθετο κίνητρο για τη φορολογική τους συνέπεια. Γιατί, παράλληλα, όσοι εμφανίζουν κέρδη πάνω από αυτό το κατώτατο τεκμαρτό όριο θα απαλλάσσονται, από το 2024, αυτομάτως από το 50% του τέλους επιτηδεύματος. Ενώ για τους υπόλοιπους η έκπτωση θα είναι της τάξης του 25%.

Κάτι το οποίο είχα ανακοινώσει ότι θα ισχύσει από το 2025, έρχεται ουσιαστικά μπροστά κατά έναν χρόνο. Το επισπεύδουμε γιατί εμπιστευόμαστε τη λογική και την αποτελεσματικότητα του νέου συστήματος, το οποίο θα παρουσιάσει πολύ πιο αναλυτικά στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ο Υπουργός Οικονομικών.

Πρόκειται, βέβαια, για μία όψη μόνο της προσπάθειας να κλείσουν τα παράθυρα τα οποία ευνοούν τους λίγους εις βάρος των πολλών. Ένα μέτωπο, στο οποίο θα συμβάλει και η ίδια τεχνολογία, μέσω πολλών περισσότερων διασταυρώσεων τις οποίες είναι σε θέση πια να κάνει η ΑΑΔΕ.

Εδώ θέλω να επαναλάβω ότι τα χρήματα από τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής αποτελούν δημόσιο πλούτο. Είναι δέσμευσή μου να επιστρέψουν στην κοινωνία, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Να μεταφραστεί σε καλύτερη υγεία, σε περισσότερες δαπάνες για την παιδεία, σε αποτελεσματικότερη δημόσια ασφάλεια και άμυνα.

Η καθημερινότητα, άλλωστε, όπως και τα αναχώματα στην ακρίβεια, παραμένουν προτεραιότητά μας. Έτσι, θα εξετάσουμε σήμερα τέσσερα ακόμα μέτρα τα οποία σχετίζονται με τη στήριξη στις τιμές, στην ενέργεια. Με πρώτο βήμα και σημαντικότερο -θα μιλήσει για αυτά στη συνέχεια ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας- την επιδότηση νοικοκυριών που θερμαίνονται με ρεύμα.

Είναι πολλά τα νοικοκυριά σήμερα τα οποία δεν θερμαίνονται με φυσικό αέριο ή με πετρέλαιο θέρμανσης και αυτά αδικούνται από το υφιστάμενο πλαίσιο της επιδότησης ως προς το επίδομα θέρμανσης. Γι’ αυτό και προχωράμε σε αυτή τη σημαντική παρέμβαση. Είναι παρέμβαση που έχει να κάνει και με την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά είναι μία παρέμβαση σημαντική και για την ανακούφιση από την ενεργειακή φτώχεια.

Θα μιλήσει ο Υπουργός και για το ειδικό τιμολόγιο για τις πολύτεκνες οικογένειες: μεγαλύτερες επιπλέον εκπτώσεις και χωρίς τα αυστηρά περιουσιακά κριτήρια.

Για το πρόγραμμα «Απόλλων», το οποίο καλύπτει τις ανάγκες νοικοκυριών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω ενεργειακών κοινοτήτων που θα αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά βέβαια και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της μάστιγας των ρευματοκλοπών. Δεν είναι αμελητέες αυτές, ανέρχονται σχεδόν στο 5% της συνολικής αγοράς ενέργειας. Είναι μία αυθαιρεσία που βαραίνει το σύνολο των καταναλωτών και είναι μια προκλητική αδικία η οποία πρέπει, επιτέλους, να «κοπεί μαχαίρι».

Μετά τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος, έχουμε μια αρκετά μεγάλη ατζέντα. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες για τις οποίες θα μας μιλήσουν οι Υπουργοί Υγείας και Πολιτικής Προστασίας.

Το Υπουργείο Υγείας θα μιλήσουμε για την οργανωμένη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, κυρίως το Alzheimer, αλλά και τα ψυχικά προβλήματα. Είναι προκλήσεις της εποχής μας. Δυστυχώς, απλώνονται ολοένα και πιο απειλητικά μέσα στην κοινωνία μας.

Και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Θα ήθελα να τονίσω, την αναβάθμιση του Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης. Τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί πλέον στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου. Την καλύτερη συνεργασία μεταξύ της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ, των Ενόπλων Δυνάμεων.

Είναι σημαντικό αυτές οι υπηρεσίες, οι οποίες καλούνται να επιχειρούν γρήγορα, να συντονίζονται και να έχουν ένα ενιαίο κέντρο λήψης αποφάσεων.

Τα θέματα της σημερινής ατζέντας δεν εξαντλούνται εδώ. Όλα όμως τα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα, κατατείνουν στον στόχο τον οποίο έχουν θέσει εξ αρχής: μεταρρυθμίσεις σε όλες τις δραστηριότητες του κράτους που αντανακλούν και σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας του πολίτη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.