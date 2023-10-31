Επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης καταλογίζοντάς του την συνεχή υποβάθμιση της ποιότητας της δημοκρατίας, αλλά και την αδυναμία να εξασφαλίσει την ποιότητα ζωής και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Μιλώντας στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στην οποία συμμετείχαν και οι επικεφαλής των τομέων δράσης του κόμματος, ο κ. Κασσελάκης έκανε ειδική αναφορά στο «μεγάλο, το πρωτοφανές στα διεθνή χρονικά σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων» και εξήγησε: «Ο κ. Μητσοτάκης πρακολουθούσε τους πάντες. Τους υπουργούς του, την ηγεσία του στρατεύματος, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, τον κ. Ανδρουλάκη, δικά μας στελέχη, επιχειρηματίες. Οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος, τα ψέματα της κυβέρνησης και του Κ. Μητσοτάκη πέφτουν στο κενό, αν και η πλειονότητα των συστημικών ΜΜΕ δεν μιλάνε για τις υποκλοπές. Η πιο πρόσφατη αποκάλυψη είναι ότι υπήρχε κοινό συντονιστικό κέντρο αξιωματούχων της ΕΥΠ και ιδιωτών-φορέων του παράνομου λογισμικού Predator, ώστε να υπάρχει συνολική παρακολούθηση πάνω από 100 στόχων». Σημείωσε, ότι «παρά τις ανατριχιαστικές αποκαλύψεις, η δικαστική διερεύνηση στη χώρα μας έχει βαλτώσει εδώ και ενάμιση χρόνο. Γι΄αυτό και επισκέφθηκα σήμερα την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Για να εκφράσω τις έντονες ανησυχίες μας για την εξέλιξη της υπόθεσης. Έφυγα από την συνάντησή μου με την καινούργια εισαγγελέα κυρία Αδειλίνη με συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η δικαστική έρευνα για το σκάνδαλο των υποκλοπών θα προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «προσπαθεί να φιμώσει και να απομακρύνει όσους τιμούν το λειτούργημά τους. Αλλάζει τη σύνθεση των αρμόδιων Ανεξάρτητων Αρχών, σε συνεργασία, με ανταλλάγματα, με την ακροδεξιά του κ. Βελόπουλου χωρίς καμία μάλιστα προσπάθεια για ευρύτερη συναίνεση όπως το επισημαίνει η ίδια η Ομοσπονδία Εργαζομένων Ανεξαρτήτων Αρχών. Και διαβάζω από την επιστολή της».

Απαράδεκτο το νομοσχέδιο για τις διοικήσεις

Χαρακτήρισε «απαράδεκτο νομοσχέδιο για την επιλογή των διοικήσεων του δημοσίου» και εξήγησε: «Γιατί χτυπά ακόμα έναν πυλώνα της Δημοκρατίας, την αξιοκρατία. 29 χρόνια μετά την επανάσταση του Νόμου Πεπονή για το ΑΣΕΠ, αλλά και 12 χρόνια μετά τη χρεοκοπία του κομματικού και πελατειακού κράτους που οδήγησε και αυτό στην χρεωκοπία της χώρας, συζητάμε ακόμα για τα αυτονόητα. Το «επιτελικό κράτος» στην πραγματικότητα αποτελεί το βαθύ κράτος της ΝΔ, των πελατειακών σχέσεων, των γαλάζιων golden boys, της αποδυνάμωσης του ΑΣΕΠ, των χιλιάδων μετακλητών, των απευθείας αναθέσεων, των υποκλοπών, της απαξίωσης των Ανεξάρτητων αρχών και των ελεγκτικών θεσμών, της υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της δημόσιας διοίκησης και της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών της».

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο που εισάγεται προς ψήφιση αυτές τις μέρες στη Βουλή για την επιλογή των διοικήσεων του δημοσίου ανέφερε: «προβλέπει την επιλογή των διοικήσεων των Νομικών Προσώπων του Δημοσίου από επιτροπές ελεγχόμενες από την κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, το νομοσχέδιο της κ. Κεραμέως δύο πράγματα διασφαλίζει: 1) ότι οι γαλάζιοι κομματάρχες θα συνεχίσουν να διοικούν ανεξαρτήτως καταλληλόλητας και 2) ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα προσθέσει ένα ακόμη λιθαράκι στον ασφυκτικό συγκεντρωτικό έλεγχο των «ροών χρήματος». Τώρα ΚΑΙ με τον έλεγχο των ροών από και προς τους Οργανισμούς.

Αυτοί είναι οι πραγματικοί στόχοι τους, όσο κι αν προσπαθούν ο κ. Μητσοτάκης και η κα. Κεραμέως να ‘σερβίρουν' το νομοσχέδιο με ένα μακιγιάζ ψευτο-τεχνοκρατικής διαχείρισης του Δημοσίου». Συνεχίζοντας ανέφερε: «Στο νομοσχέδιο της κ. Κεραμέως ο ρόλος του ΑΣΕΠ καθίσταται πλήρως διακοσμητικός, καθώς οι «κυβερνητικοί παράγοντες» (η Προεδρία της Κυβέρνησης ή οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων) διαθέτουν πλέον συντριπτική πλειοψηφία στα όργανα επιλογής, που θα διενεργούν τις «δομημένες συνεντεύξεις» (1 θέση για το ΑΣΕΠ έναντι 4 ελεγχόμενων από Κυβέρνηση ή 1 ΑΣΕΠ έναντι 2 ελεγχόμενων από αυτήν για τα νοσοκομεία). Το νομοσχέδιο ανοίγει η κερκόπορτα για την εκχώρηση υπηρεσιών του ΑΣΕΠ σε ιδιώτες (άρθρο 19), πράγμα το οποίο θα υπονομεύσει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του ΑΣΕΠ καθώς και το αδιάβλητο των διαδικασιών του».

Ακολούθως, έκανε παραλληλισμό με την υπόθεση των υποκλοπών λέγοντας ότι «το Επιτελικό Κράτος σημαίνει υπερσυγκέντρωση εξουσίας στα χέρια του κ. Μητσοτάκη, ασύδοτη δράση των πρωθυπουργικών κυκλωμάτων και συστηματική παραβίαση του Κράτους Δικαίου» και συνέχισε: «Εν τέλει, το βασικό πρόβλημα είναι το ίδιο το «μοντέλο Μητσοτάκη» για τη διακυβέρνηση. Είναι η απουσία κάθε πολιτικού ελέγχου ή κοινωνικής λογοδοσίας σε συνδυασμό μια αίσθηση αλαζονικής παντοδυναμίας και απουσίας ορίων. Ο πρωθυπουργός και η οικογένειά του».

Ανέφερε τις προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ: τα αυτονόητα: «Όλες οι διαδικασίες επιλογής των Διοικήσεων του Δημοσίου να περάσουν στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ. Εμπιστευόμαστε την Ανεξάρτητη Αρχή να επιλέξει τους πραγματικά κατάλληλους για κάθε θέση. Αυτό σημαίνει για εμάς αριστεία.

-Είμαστε υπέρ της διαρκούς αξιολόγησης των Διοικήσεων. Με συμβόλαια απόδοσης που θα συνδέονται άμεσα με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής. Στο πλαίσιο των κυβερνητικών στρατηγικών σχεδίων. Και με την εφαρμογή της κοινωνικής λογοδοσίας σε κάθε έκφανση της διοικητικής λειτουργίας.

Η κυβέρνηση αδυνατεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια

Ακολούθως άσκησε κριτική στο φετινό προσχέδιο του προϋπολογισμού λέγοντας ότι «οι αριθμοί που αποτυπώνονται στο προσχέδιο περιγράφουν μια χώρα καταναλωτή, μια χώρα αδύναμη να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, μια χώρα που περιφρονεί την δημόσια υγεία, μια χώρα στην οποία δεν χωρούν πια οι ανάγκες και τα όνειρα των ανθρώπων».

Ο κ. Κασσελάκης υποστήριξε ότι ενώ το προσχέδιο μας μιλά για δήθεν μείωση της φορολογίας οι αριθμοί μαρτυρούν αύξηση της φορολογίας και πρόσθεσε: «Από την μία μας μιλούν για υποστήριξη του επιχειρείν και της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Κι από την άλλη οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και των λοιπών ευρωπαϊκών Ταμείων κατευθύνονται σε ελάχιστους Ομίλους, οι οποίοι με την δραστηριότητά τους και επειδή δεν έχουν εξαγωγική κατεύθυνση μεγαλώνουν το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Μιλά στο προσχέδιο η κυβέρνηση για την βελτίωση της δημόσιας διοίκησης αλλά οι αριθμοί αποκαλύπτουν ότι δεν προβλέπονται κονδύλια για την άμεση ενίσχυση του προσωπικού που στελεχώνει τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Μας μιλούν για την δημόσια ασφάλεια, συνεχίζοντας αυτό που έκαναν τα τελευταία τέσσερα χρόνια και μας έχει φέρει στο σημείο να έχουμε μία από τις μεγαλύτερες αστυνομικές δυνάμεις στην Ευρώπη σε σχέση με τον πληθυσμό μας και την ίδια στιγμή η εγκληματικότητα να διογκώνεται με τρόπο ανεξέλεγκτο».

Υπογράμμισε ότι «για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά οι δείκτες πραγματικής φορολόγησης αυξάνονται μέσα από τους έμμεσους φόρους και την ακρίβεια. Για την 5η συνεχόμενη χρονιά που είμαστε τελευταίοι στις δαπάνες για την παιδεία, για την υγεία, για την κοινωνική πρόνοια και τις δράσεις ελέγχου της ακρίβειας. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε για πέμπτη χρονιά να έχουμε την ακριβότερη ενέργεια, τα ακριβότερα καύσιμα, την ακριβότερη στέγη, τα ακριβότερα φάρμακα και το ακριβότερο ράφι super market σε σχέση με τους μισθούς και τα εισοδήματα των Ελλήνων».

Επέστησε δε την προσοχή στην απουσία κάθε πρόβλεψης δημοσιονομικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση της ρύθμισης των χρεών ιδιωτών και επιχειρήσεων που είναι η πιο βασική προϋπόθεση για να επανέλθουμε σε φάση κοινωνικής και οικονομικής ανάκαμψης και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση παρατηρεί απαθής, το τραπεζικό και παρατραπεζικό σύστημα (τους servicers) να λεηλατούν τις περιουσίες των Ελλήνων, αλλά και το εισόδημα ακόμη και όσων δεν έχουν περιουσίες. Και σας ρωτώ: Είναι δυνατόν να υπάρχει δημογραφική, κοινωνική και παραγωγική ανάπτυξη σε μια χώρα όπου τα 7/10 του πληθυσμού παραμένουν δέσμια αρρύθμιστων χρεών και χαμηλότατων εισοδημάτων;».

Αναφέρθηκε στην κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας λέγοντας ότι «θα έπρεπε να ντρέπονται που υπερηφανεύονται την ίδια στιγμή που βρισκόμαστε στα κατώτερα υπόγεια της ευρωπαϊκής κοινωνικής βαθμίδας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει συμφωνήσει στη δεύτερη μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή στην Ε.Ε. με κάλυψη πρωτογενών πλεονασμάτων 7,5% μεταξύ 2021 και 2026. Αυτή ήταν μία ξεκάθαρη επιλογή. Μπορούσαμε να έχουμε ένα πιο ήπιο δημοσιονομικό μονοπάτι; Προφανώς και ναι. Για παράδειγμα, η Γαλλία κινείται με πρωτογενή ελλείμματα για τα επόμενα τρία χρόνια». Συμπυκνώνοντας ανέφερε: «Πρωταθλήτρια στη λιτότητα η Ελλάδα. Πρωταθλήτρια στη φτωχοποίηση του λαού η κυβέρνηση της Ν.Δ., η οποία: Δεν δίνει λύση στην ακρίβεια. Δεν παρέχει ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης μισθών και συντάξεων. Δεν περιλαμβάνει μέτρα αντιμετώπισης της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα των χρεών προς δημόσιο και τράπεζες και των πλειστηριασμών».

Ανθρωπιστική τραγωδία

Κλείνοντας αναφέρθηκε «στην ανθρωπιστική τραγωδία που ζούμε, εδώ και 26 μέρες, στην ευρύτερη περιοχή μας: «Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη συμπαράστασή μου σε όλους τους αθώους αμάχους, είτε Παλαιστινίους είτε Ισραηλινούς, διότι πληρώνουν ένα τεράστιο κόστος με την ζωή τους για επιλογές στις οποίες δεν συμμετείχαν. Είναι απαράδεκτο σύσσωμη η διεθνής κοινότητα να μην στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για άμεση κατάπαυση πυρός, αποτροπή της ανθρωπιστικής κρίσης και απελευθέρωση των ομήρων. Για επανεκκίνηση των συνομιλιών για τερματισμό της κατοχής και λύση δύο κρατών που συμβιώνουν ειρηνικά, στη βάση των συνόρων του 1967 με τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού Κράτους».

Έκανε επίθεση στον πρωθυπουργό: «Είναι απαράδεκτο και ντροπή για τον ελληνικό λαό, να παρακολουθεί τον πρωθυπουργό του να συναντά τον πρωθυπουργό του Ισραήλ αλλά να αρνείται να συναντήσει τον πρόεδρο της Παλαιστίνης που συνάντησαν τόσοι άλλοι πρωθυπουργοί. Αποτελεί ντροπή για τον ελληνικό λαό, να ακούει τον Έλληνα Πρωθυπουργό να λέει στον Ισραηλινό πως ‘ο, τι και αν συμβεί, πρέπει να συμβεί χωρίς μεγάλο ανθρώπινο κόστος' και ότι ‘η ανθρωπιστική εκεχειρία πρέπει να επιβληθεί όταν είναι απαραίτητη'. 'Αραγε τι άλλο πρέπει να γίνει για να είναι απαραίτητη; Κυρίως, αποτελεί ντροπή να κατατίθεται ψήφισμα του ΟΗΕ για την κατάπαυση πυρός στη Γάζα, με τη στήριξη της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας και η Ελλάδα να απέχει».

Ο κ. Κασσελάκης υπογράμμισε ότι «το συμφέρον της Ελλάδας επιβάλλει να προωθεί την ειρήνη, την σταθερότητα και το διεθνές δίκαιο στην περιοχή της. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμά μας είτε στην Μέση Ανατολή και βέβαια σε σχέση με τον επικίνδυνο ρόλο του Ιράν, είτε στην Ουκρανία απέναντι στην παράνομη και αιματηρή εισβολή της Ρωσίας. Αλλά η στάση αυτή επιβάλλει να αποτελούμε ευρωπαϊκό πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Όχι να βασιζόμαστε σε μια μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική του δεδομένου συμμάχου, εις βάρος των συμφερόντων και των αρχών της χώρας μας. Όχι να επιδιώκουμε τον ρόλο του προκεχωρημένου φυλακίου που αναλαμβάνει όλο και πιο επικίνδυνα καθήκοντα προκειμένου να αναβαθμίσει τη θέση του στη νοτιο-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ».



Να χαμηλώσουμε τους τόνους της αντιπαράθεσης

Αναφέρθηκε και στην ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζοντας την ανάγκη να «αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας μας και να είμαστε απόλυτα αποτελεσματικοί. Χρησιμοποιώ την λέξη απόλυτα για να περιγράψω τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της συνεργασίας όλων των διαθέσιμων δυνάμεων του κόμματος, επειδή ακριβώς κανένας δεν κατέχει την μόνη αλήθεια και δεν είναι αυτονόητο ότι οι βουλευτές ή τα τμήματα του κόμματος γνωρίζουν τα πάντα για τα πάντα. Ως πρόεδρος δίνω έμφαση στη συλλογική δουλειά. Θέλω να γίνουμε το υπόδειγμα ενός σύγχρονου, συμμετοχικού και δημιουργικού κόμματος κι όχι ένα κόμμα συμμέτοχος σε μια διαχειριστική λογική που έχει αποδειχτεί πια ότι δεν λειτουργεί».

Απευθυνόμενος προς τους βουλευτές του σημείωσε: «Σε σας, πέφτει ένα μεγάλο μερίδιο από τη μεγάλη, την τεράστια προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε. Να μην αφήσουμε τίποτε αναπάντητο, τίποτε ατιμώρητο, τίποτε κρυμμένο από όσα διαπράττει και επιχειρεί ο κύριος Μητσοτάκης. Να χαμηλώσουμε τους τόνους στη μεταξύ μας αντιπαράθεση, που κάποτε παίρνει χαρακτήρα απαράδεκτης σύγκρουσης και κάνει κακό στον ΣΥΡΙΖΑ και στον καθένα από μας. Επιδιώκουν αυτοί με τη συνδρομή της ενημέρωσης 107 να δημιουργήσουν ρήγματα στον ΣΥΡΙΖΑ; Να προκαλέσουμε εμείς με τη στάση, τις ενωτικές πρωτοβουλίες, την αποφασιστικότητα, ρήγματα στις πολιτικές τους. Ρήγματα στο καθεστώς τους. Με τη φυγή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.