Νότια Αφρική: Κατάρρευση κτιρίου με 20 νεκρούς και 32 αγνοούμενους

Είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της κατάρρευσης πολυκατοικίας υπό ανέγερση στην πόλη Τζορτζ, στα παράλια της Νότιας Αφρικής, την περασμένη Δευτέρα 6η Μαΐου, ενώ άλλοι 32 εξακολουθούν ακόμη να αγνοούνται, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από τη δημοτική αρχή χθες Κυριακή.

Συνολικά, 29 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια, ανάμεσά τους άνδρας που εντοπίστηκε και διασώθηκε προχθές Σάββατο, αφού παρέμεινε 116 ώρες καταπλακωμένος στα συντρίμμια του εργοταξίου. Για «θαύμα» στο οποίο «ελπίζαμε όλοι» έκανε λόγο ο επικεφαλής της επαρχιακής κυβέρνησης, ο Άλαν Βίντε, μέσω X.

Αφότου έγινε το δυστύχημα, τα αίτια του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά ακόμη, συνεργεία έρευνας και διάσωσης εργάζονται ακατάπαυστα στα ερείπια.

Ως προς την επιχείρηση διάσωσης, «ο κόσμος έχει την αίσθηση πως πρέπει να κινηθούμε πολύ αργά, πάνω απ’ όλα έπειτα από αυτό που έγινε χθες», δήλωσε χθες ο Μπέκι Σέλε, ο υπουργός Αστυνομίας, στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο SABC, μπροστά στον τόπο της καταστροφής.

Μέλη οικογενειών των θυμάτων, που έχουν καταλύσει σε κοντινό ξενοδοχείο, διαμαρτυρήθηκαν στον υπουργό για την καθυστέρηση στη διαδικασία ταυτοποίησης, που γίνεται με δακτυλικά αποτυπώματα, δείγματα DNA και φωτογραφίες.

Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την πληροφορία πως οι περισσότεροι εργάτες που δούλευαν στην υπό ανέγερση πολυκατοικία ήταν ξένοι.

Ωστόσο η κυβέρνηση γνωστοποίησε πως έχει έρθει σε επαφή με τις διπλωματικές αποστολές της Μοζαμβίκης, της Ζιμπάμπουε και του Μαλάουι κι απηύθυνε έκκληση να παρουσιαστούν ειδικοί στην «ψυχοκοινωνική υποστήριξη» που γνωρίζουν πορτογαλικά, καθώς και τις γλώσσες σόνα και τσέουα, «για να βοηθήσουν επιζήσαντες και τις οικογένειές τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

