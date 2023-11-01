Λάβρος μετά την τοποθέτηση της βουλευτή της ΣΥΡΙΖΑ Θ.Τζάκρη στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Εργασίας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας επίσης στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» είπε χαρακτηριστικά:

«Έχω τη διαστροφή και θέλω να παρακολουθώ την κ. Τζάκρη. Άκουγα το μίσος που έβγαλε για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πρέπει να διαγραφούν. Ανελέητα διαγράφει τον Φίλη και τον Σκουρλέτη και όποιον άλλον. Και σκεφτόμουν ότι εγώ την έχω ζήσει ως υπουργό του Γιώργου Παπανδρέου […].

Έντεκα χρόνια τώρα που είμαι βουλευτής της ΝΔ μιλάω πάντα με πολύ μεγάλο σεβασμό και προσοχή για τους βουλευτές της ΝΔ, γιατί αναγνωρίζω ότι έφτιαξαν αυτό το κόμμα και αυτό μου δημιουργεί ένα σεβασμό μια συστολή.

Δεν μπορεί, ρε φίλε, να είσαι η Τζάκρη, ΠΑΣΟΚα από γεννησιμιού σου, και να μιλάς για ανελέητη διαγραφή του Σκουρλέτη και του Φίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν γίνεται αυτό, είναι από αυτά που δεν γίνονται στη ζωή.

Αν αυτό δεν το καταλαβαίνεις, υπάρχει πρόβλημα. Με συγχωρείτε, αυτά εγώ τα θεωρώ αδιανόητα αυτά. Μιλάω για το ύφος, όχι για την πολιτική ουσία.

Πρέπει λέει να διαγραφούν χωρίς δισταγμό! Ανελέητα! Πάρτε τους τα κεφάλια! Ποιος; Η Τζάκρη! Η αρχιπασόκα, η πρασινοφρουρού. η γυναίκα που έχει ψηφίσει τα τρία μνημόνια!

Να λέει χωρίς δισταγμό να διαγραφεί ο Σκουρλέτης, ο Φίλης και ο Βίτσας το θεωρώ ιεροσυλία. Πρέπει να μπαίνουν κάποια όρια, να έχουμε αίσθηση ορίων».

Για την πρόσφατη δημοσκόπηση είπε ότι το πρόβλημα για τον ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε από την προ Κασσελάκη περίοδο, επειδή η ουσία είναι πως ΣΥΡΙΖΑ «δεν έκανε ούτε μέρα κανονική αντιπολίτευση».

Και συνέχισε: «Κορόιδευε ο Πολάκης αυτά που γίνονταν στο Ελληνικό, όμως η κοινωνία έβλεπε ότι το έργο προχωρούσε. Το μόνο κόμμα που ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα είναι η ΝΔ. Ποιος αφορά το θέμα των υποκλοπών; Δεν έχουν καταλάβει ότι ο κόσμος θέλει λύσεις. Ωραίοι οι καβγάδες αλλά οι εργαζόμενοι θέλουν λύσεις, ο κόσμος θέλει δουλειές».

Ο υπουργός Εργασίας συνέχισε λέγοντας: «Κρινόμαστε κάθε μέρα, δεν έχεις κάνει συμβόλαιο για αύριο. Απολαμβάνουμε μια πρωτοφανή εμπιστοσύνη και έχουμε την υποχρέωση να λύσουμε προβλήματα».

Ειδικά για την ακρίβεια παρατήρησε πως «αν δείτε τα στοιχεία ανέβηκε και η Ισπανία» ενώ πρόσθεσε: «Εικάζω ότι έχει να κάνει με ενέργεια».

Σημείωσε ότι στα τρόφιμα «η Ελλάδα είναι πολύ κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου» και σχολίασε ότι ο πληθωρισμός έχει αρχίσει να πέφτει και ήδη στα τρόφιμα είναι μονοψήφιος».

Ωστόσο προέβλεψε ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, η ενέργεια είναι ακριβή, ο πόλεμος ακόμη συνεχίζεται, αλλά είμαστε σε καλύτερο δρόμο».

Για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο είπε ότι ο Κωστής Χατζηδάκης είπε προσπαθεί να βάλει ένα φρένο και πως ακόμη κι αν όλοι δηλώσουν το κατώτατο, τότε το κράτος θα έχει έσοδα 600 εκατ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

