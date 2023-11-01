Ερντογάν: «Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη άλλων κρατών», αλλά «έχουμε στριμωχτεί στα 780.000 τ.χλμ»

«Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη, στις θάλασσες, στην κυριαρχία καμίας χώρας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Τουρκία «έχει στριμωχτεί στα 780.000 τ. χλμ» και πως «αν υποχωρήσουμε κάποιοι κι αυτά θα τα θεωρούσαν πολλά».

Ο Ερντογάν δήλωσε: «Πιστεύω ότι αυτά τα μηνύματά μας θα διαβαστούν σωστά στη δύσκολη περίοδο που περνάει η περιοχή μας. Όπως λέγαμε πάντοτε, εμείς δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη, στη θάλασσα, την κυριαρχία ή τις εσωτερικές υποθέσεις καμίας χώρας. Εμείς προσπαθούμε μόνο να προστατεύσουμε την πατρίδα μας υπό την καθοδήγηση των προγόνων μας που έλεγαν 'αν θέλετε ειρήνη και ευημερία, ετοιμαστείτε για πόλεμο'.

Για να επιβιώσει, η Τουρκία πρέπει να είναι ισχυρή σε κάθε τομέα, ιδιαίτερα στην αμυντική βιομηχανία, και να αυτοβελτιώνεται συνεχώς. Σε αντίθετη περίπτωση, αν υποχωρούσαμε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα θεωρούσαν και για εμάς πολλά ακόμα και τα υφιστάμενα 780.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της σημερινής πατρίδας, όπου έχουμε στριμωχτεί. Έχοντας επίγνωση αυτού του γεγονότος, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τον στρατό μας, χωρίς να τρέφουμε εχθρότητα προς κανέναν...».

Νέα επίθεση κατά του Ισραήλ

Επιπλέον, ο Ερντογάν καταφέρθηκε και πάλι κατά του Ισραήλ λέγοντας ότι διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. «Δεν λειτουργεί ως κράτος αλλά ως οργάνωση. Θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης» είπε.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση, έχοντας από πίσω την άνευ όρων υποστήριξη της Ευρώπης και της Αμερικής, διαπράττει εδώ και 25 ημέρες ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Μετά το νοσοκομείο Al-Akhli, το νοσοκομείο Φιλίας που δωρίσαμε στα αδέλφια μας στη Γάζα, έγινε χθες επίσης στόχος των ισραηλινών δυνάμεων.

Πιστεύουμε ότι πρέπει το συντομότερο δυνατό να σταματήσουν το Ισραήλ, το οποίο φαίνεται να έχει χάσει εντελώς την λογική του ως κράτος, δρώντας πλέον σαν οργάνωση.

Συνεχίζουμε τις επαφές μας ώστε οι δράστες των εγκλημάτων πολέμου που διαπράττονται στη Γάζα να λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου. Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα του καταπιεσμένου και αθώου λαού της Γάζας σε κάθε διεθνές πλαίσιο μέχρι τέλους» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.