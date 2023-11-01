Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς, κατά την έναρξης της συνεδρίασης της Ολομέλειας, ανέγνωσε την επιστολή ανεξαρτητοποίησης της βουλευτού Αρετής Παπαϊωάννου που απέστειλε χθες στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα.
Η πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, είναι η τρίτη ανεξάρτητη βουλευτής της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.
Τελεσίγραφο δύο ημερών να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, έδωσε πάντως η Ζωή Κωνσταντοπούλου στους ανεξάρτητους πλέον βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας Μιχάλη Χουρδάκη και Αρετή Παπαϊωάννου.
Ειδικότερα, στην ανακοίνωση η κα. Κωνσταντοπούλου αναφέρει ότι «τους καλούμε εντός 2 ημερών να δώσουν πίσω τις έδρες τους, χωρίς να χρειαστεί καμία νομική, πολιτική και κοινοβουλευτική ενέργεια που θα τους φέρει σε εξαιρετικά δυσχερή θέση».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.