Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς, κατά την έναρξης της συνεδρίασης της Ολομέλειας, ανέγνωσε την επιστολή ανεξαρτητοποίησης της βουλευτού Αρετής Παπαϊωάννου που απέστειλε χθες στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα.

Η πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, είναι η τρίτη ανεξάρτητη βουλευτής της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Τελεσίγραφο δύο ημερών να παραδώσουν τις βουλευτικές τους έδρες, έδωσε πάντως η Ζωή Κωνσταντοπούλου στους ανεξάρτητους πλέον βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας Μιχάλη Χουρδάκη και Αρετή Παπαϊωάννου.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση η κα. Κωνσταντοπούλου αναφέρει ότι «τους καλούμε εντός 2 ημερών να δώσουν πίσω τις έδρες τους, χωρίς να χρειαστεί καμία νομική, πολιτική και κοινοβουλευτική ενέργεια που θα τους φέρει σε εξαιρετικά δυσχερή θέση».

