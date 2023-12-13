«Κινούμενη άμμος» η κεντροαριστερά - Οι δημοσκοπήσεις και οι αντιδράσεις από τις νέες αναφορές Κασσελάκη

Του Αντώνη Αντζολέτου

Στον ΣΥΡΙΖΑ οι χειρότεροι φόβοι έγιναν πραγματικότητα. Η MRB επιβεβαίωσε πως το κόμμα δείχνει να παγιώνεται στη δεύτερη θέση, ενώ η GPO το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν η πρώτη έρευνα που έδειξε την αξιωματική αντιπολίτευση να πέφτει κάτω από το ψυχολογικό όριο του 10%. Το Συνέδριο που θα γίνει στα τέλη Φεβρουαρίου θα είναι ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Στέφανο Κασσελάκη να αλλάξει την αρνητική εικόνα. Μέχρι τότε πρέπει να γίνουν πολλά βήματα. Ανασυγκρότηση, ανανέωση και εξωστρέφεια είναι το τρίπτυχο στο οποίο επενδύει, αλλά ο δρόμος ακόμα είναι μακρύς. Στην Κεντρική Επιτροπή έδειξε πως επιθυμεί να κάνει «φυγή προς τα εμπρός», ωστόσο η αναφορά του στην Νέα Αριστερά και στους «11» περί «αυλικών» προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις.

Το σκηνικό στην κεντροαριστερά μοιάζει με «κινούμενη άμμο» και όλοι προσέχουν τα επόμενα βήματά τους. Σε αυτή τη φάση παρακολουθούν πως θα κινηθεί η Νέα Αριστερά, η κοινοβουλευτική ομάδα που πρόσφατα συστάθηκε υπό τον Αλέξη Χαρίτση. Οι πρώτες έρευνες τη καταγράφουν κάτω από το όριο του 3%, όμως τα στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας τονίζουν πως είναι νωρίς ακόμα για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Μετά τις γιορτές θα έχει διαμορφωθεί μια πιο σαφή εικόνα.

Θα καταφέρει η Νέα Αριστερά να εισχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ; Η Χαριλάου Τρικούπη έχει κερδίσει πόντους από την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ όχι, όμως όσους θα ήθελε. Αυτό ίσως να δείχνει πως έχει κάποιο όρια για το πόσο αριστερά μπορεί να διεισδύσει. Το ΚΚΕ δεν συγκαταλέγεται στο συγκεκριμένο χώρο, ωστόσο αρκετοί υποστηρίζουν πως τα ποσοστά που έχει κερδίσει είναι σε μεγάλο βαθμό «δανεικά» εξαιτίας της αδυναμίας του ΣΥΡΙΖΑ να φανεί ελκυστικός το τελευταίο διάστημα. Θα είναι στοίχημα, λοιπόν για τη νεοσύστατη κοινοβουλευτική ομάδα να αρχίσει να μαζεύει δυνάμεις που έφυγαν από την Κουμουνδούρου. Αν και δεν είναι αυτός ο στόχος, καθώς θέλουν να προσεγγίσουν και τον κόσμο που έχει επιλέξει συνειδητά να απέχει από τα κοινά. Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Ιούνιο του 2023 απομακρύνθηκαν περίπου 850.000 ψηφοφόροι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη στις δημοσκοπήσεις οι μισοί από όσους ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές δηλώνουν απογοητευμένοι από τη νέα ηγεσία. Η αποχώρηση του Γιάννη Δραγασάκη από την Κ.Ε., σύμφωνα με στελέχη της Νέας Αριστεράς, δείχνει πως υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο κομμάτι στον ΣΥΡΙΖΑ που αμφιταλαντεύεται. Εκτιμάται ότι θα συμπαρασύρει και άλλες δυνάμεις εκτός Κουμουνδούρου το επόμενο διάστημα. Μέχρι στιγμής, πάντως ούτε η Πλεύση Ελευθερίας ή το ΜέΡΑ25 δείχνουν να επηρεάζονται συγκρατώντας τις δυνάμεις τους.

Είναι φανερό από τις κινήσεις του Στέφανου Κασσελάκη πως επιχειρεί να πείσει τον προοδευτικό κόσμο ότι θα πρέπει να επενδύσουν στη σιγουριά που τους παρέχει ένα κόμμα με κυβερνητική εμπειρία. Πυκνώνει τις εμφανίσεις του τόσο με συνεχής περιοδείες όσο και με συνεντεύξεις. Το «πόκερ» συνεχίζεται και η πενταήμερη μάχη του προϋπολογισμού που ξεκινά σήμερα θα είναι κρίσιμη και ενδεχομένως επηρεάσει τις επόμενες έρευνες που θα διεξαχθούν από τη νέα εβδομάδα.

